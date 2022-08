Gorbatsjov får ikke statsbegravelse som sine forgjengere, ifølge russisk nyhetsbyrå

Da Boris Jeltsin døde ga Vladimir Putin ham statsbegravelse og erklærte nasjonal sørgedag. Mikhail Gorbatsjov får trolig ingen av delene.

Mikhail Gorbatsjov og Vladimir Putin delte ikke synet på hva Russland bør være. Her er de to avbildet sammen i 2004. Da var Jeltsin betydelig mer positiv til Putins Russland enn han var i senere år.

Sovjetunionens siste statsleder Mikhail Gorbatsjov hedres i den vestlige verden etter at han døde tirsdag, 91 år gammel. Men hvordan markeres det i Russland?

Da tidligere Russland-president Boris Jeltsin ble begravet i 2007, erklærte president Vladimir Putin nasjonal sørgedag. Det hele ble kringkastet på russisk statlig TV. Store deler av Kreml-eliten var til stede.

Det ligger ikke an til noe tilsvarende for Gorbatsjov.

Begravelsen blir ikke i statlig regi, sier flere kilder til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Gorbatsjov begraves på Novodevitsjijkirkegården lørdag 3. september.

Slik så Boris Jeltsins statsbegravelse ut i Moskva. Jeltsin, som var Russlands president fra 1991 til 1999, døde i 2007.

«Katastrofe»

Gorbatsjov er blitt selve symbolet på sluttstreken for den kalde krigen. Dette fikk han blant annet Nobels fredspris for.

Hans demokratiske og liberale reformer ga troen på en positiv utvikling av Russland. Sentralt sto glasnost (åpenhet) og perestrojka (ombygging). Større personlig frihet, økonomisk vekst og kapitalismen gjorde sitt inntog.

Samtidig ga Sovjetunionens fall plass til en rekke nye og selvstendige stater i østlige Europa.

Dette har Putin kalt «det 20. århundrets største geopolitiske katastrofe.»

Putin: – Han hadde stor påvirkning

Vestlige ledere likte Gorbatsjov. Han hadde et godt forhold til både Ronald Reagan og Margaret Thatcher.

Denne romansen med Vesten var et feiltrinn, uttalte Kreml-talsmann Dmitrij Peskov onsdag. Dette måtte rettes opp av president Putin, sa Peskov i forbindelse med Gorbatsjovs død.

Putin selv går ikke like langt, ifølge Nupi-forsker Julie Wilhelmsen:

– Putin har aldri kritisert Gorbatsjov eksplisitt. Det har heller aldri kommet hard kritikk mot ham i retorikken fra Kreml, sier hun til NTB.

Putin unngår også å kritisere Gorbatsjov i sin offisielle uttalelse onsdag. Han slår derimot fast at han hadde «stor påvirkning på verdenshistorien».

– Han ledet landet vårt gjennom en periode med komplekse, dramatiske endringer og store utenrikspolitiske, økonomiske og sosiale utfordringer, sier Putin.

Mikhail Gorbatsjov og USAs president Ronald Reagan avbildet sammen. Her har de akkurat signert INF-avtalen, som var en nedrustningsavtale mellom USA og Sovjetunionen under den kalde krigen.

Likte han egentlig Putin?

Nyhetsbyrået AFP beskriver Gorbatsjovs forhold til Putin som et «hat-elsk-forhold».

The Guardian sin Moskva-korrespondent, Pjotr Sauer, bruker lignende karakteristikker.

«Forholdet til Vladimir Putin forble alltid komplisert», skriver han.

Da Putin først ble president i 2000, omtalte Gorbatsjov ham som både intelligent og velorganisert. «Jeg liker denne typen folk», sa han ifølge AFP.

Lenge forsvarte han Putin og troen på en demokratisk utvikling. Men i 2011 fikk han nok. «All makt er i hendene på myndighetene og presidenten», sa Gorbatsjov den gang. Han gikk hardt ut mot korrupsjon og statlig kontroll over økonomien.

I 2016 vakte et essay i magasinet Time oppsikt: «Putin er et hinder for fremgang», skrev han da.

Men så snudde han. I 2018 mente han Putin var lederen Russland trengte, ifølge AFP.