De ville ødelegge den samme staten som de skulle beskytte. Høyreekstreme politifolk ville være med på å kuppe Tyskland.

– Dette er ekstra farlig, sier ekspert.

Den høyreekstreme soldaten Franco A. lot som han var flyktning da han planla en rekke attentater mot innvandringsliberale politikere.

Helene Skjeggestad Journalist

10 minutter siden

Han ble avslørt da han forsøkte å få tak i et ladd våpen på et toalett på flyplassen i Wien. Da de sjekket fingeravtrykkene hans, viste det seg at soldaten Franco A. også var registrert som syrisk flyktning.

Forvirret? Ikke så rart. Historien rundt soldaten er en av de mest bisarre i nyere tysk historie.