Han var Donald Trumps nærmeste rådgiver i Det hvite hus. Nå kan Mark Meadows bli Trumps største problem.

Donald Trumps siste stabssjef mistenkes å hjelpe den «Trump-hatende» etterforskeren. Nå har han overgitt seg til myndighetene.

Her er Donald Trump avbildet sammen med sin siste stabssjef Mark Meadows under valgkampen i 2020. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 22:38

En etter en har Donald Trumps støttespillere overgitt seg til myndighetene i Georgia. Natt til fredag norsk tid (kl. 01.30) skal Trump gjøre det samme.

Men først måtte Mark Meadows, Trumps siste stabssjef i Det hvite hus, overgi seg.

Meadows har lenge gått under radaren, men nå spekuleres det i om han bistår i etterforskningen av Trumps forsøk på valgpåvirkning etter valgnederlaget i 2020.

Hvis det stemmer, så kan det bli et stort problem for den tidligere presidenten.

Mark Meadows overga seg torsdag kveld norsk tid til myndighetene i delstaten Georgia. Der ble det tatt et såkalt «mugshot» av den tidligere stabssjefen i Det hvite hus. Vis mer

Mistenkes å hjelpe «Trump-hatende» etterforsker

Meadows var i ni måneder Trumps stabssjef i Det hvite hus stabssjef i Det hvite husPersonen som fyller rollen, er gjerne den personen som jobber tettest med den sittende presidenten. . Nå tyder mye på at han hjelper etterforskerne i minst en av sakene mot Trump.

ABC News hevdet denne uken at Meadows har forklart seg for spesialetterforsker Jack Smith Jack SmithDen tidligere statsadvokaten er utnevnt til å etterforske tidligere president Donald Trump av det amerikanske justisdepartementet..

Trump har de siste månedene raljert mot spesialetterforskeren, som han har kalt «Trump-hatende».

Smith har blant annet tatt ut tiltale mot Trump i den såkalte dokumentsaken dokumentsakenDonald Trump er tiltalt for ulovlig håndtering av hemmelige dokumenter. Disse skal ha inneholdt følsomme opplysninger om USAs våpen, atomvåpen og militære planer..

Det er i denne saken den tidligere stabssjefen skal ha hjulpet etterforskerne. Han skal ha fortalt at topphemmelige planer om å angripe Iran lå ubeskyttet på en sofa i Trumps golfanlegg.

Disse dokumentene skal Trump ha vist frem under et intervju i arbeidet med å skrive Meadows memoarer. I et lydopptak skal den tidligere presidenten innrømme at han var klar over at dokumentene ikke var nedgradert. Dermed skulle han ikke ha tatt dem med seg fra Det hvite hus.

Han skal også ha fortalt Smiths etterforskere at han aldri hørte at Trump skulle nedgradere dokumentene før han forlot embetet. Dette har vært sentralt i Trumps forsvar mot tiltalen. Han har hele tiden hevdet at han nedgraderte dokumentene.

Smith har også tatt ut tiltale mot Trump for forsøk på å avvise valgresultatet og stormingen av Kongressen. I denne saken er Meadows ikke tiltalt. Noe flere medier og politikere har satt spørsmålstegn ved, skriver The New York Times.

Fakta Straffesak mot Trump i Georgia Mandag 14. august ble det tatt ut tiltale mot Donald Trump i delstaten Georgia for forsøk på å undergrave valgresultatet i 2020. Etterforskningen ble utløst av en telefonsamtale til delstatens valgansvarlige Brad Raffensperger i januar 2021. Der ba Trump ham «finne» det antall stemmer han trengte for å vinne. Trump har omtalt samtalen som «en perfekt telefonsamtale». Noe han fortsatt gjør. 18 personer er tiltalt sammen med Trump i saken i Georgia. Alle er tiltalt etter såkalte Rico-lover Rico-loverRacketeer Influenced and Corrupt Organizations. Dette er lover som særlig er blitt brukt mot mafiaen og annen organisert kriminalitet. Lovene gjør det enklere å få dømt bakmenn i en sammensvergelse, ikke bare de som utfører ugjerningen. Blant de tiltalte er Rudy Giuliani, Trumps advokat, Mark Meadows, stabssjef i Det hvite hus, John Eastman, Trumps advokat, Kenneth Chesebro, Trump-vennlig advokat, Jeffrey Clark, høyt plassert tjenestemann i justisdepartementet og Jenna Ellis, advokat for Trumps valgkamp. Vis mer

Ingen kontakt

Flere amerikanske medier, blant annet CNN, skriver at det ikke skal ha vært kontakt mellom Trumps advokater og Meadows. Trumps forsvarsteam vet derfor ikke hva Meadows kan finne på å gjøre. Et tegn på at Meadows samarbeider med Jack Smith.

– Ingen vet hva han gjør, sier en anonym Trump-rådgiver til CNN.

Meadows skal ikke bare ha snakket om dokumentene Trump skal ha tatt med seg fra Det hvite hus. Han skal også ha snakket om hva Trump gjorde for å fortsette som president etter valgnederlaget høsten 2020, ifølge The New York Times.

Meadows var stabssjef i de siste månedene av Trumps periode som president. I løpet av den tiden, var han den som jobbet tettest på Trump og kjenner derfor godt til hva presidenten gjorde i timene og dagene etter valget.

Han var også til stede da Trump ringte Brad Raffensperger, som hadde ansvaret for gjennomføringen av valget i Georgia. I samtalen ba Trump Raffensperger om å «finne» stemmene han trengte for å vinne delstaten. Det er denne samtalen som utløste etterforskningen i Georgia.

Meadows arrangerte også flere samtaler etter valget. Flere av disse skal etterforskerne i Georgia ha sett nærmere på, ifølge The Washington Post.

I etterkant av valget, da Trump nektet for å ha tapt, var han svært aktiv. Spesielt i Georgia.

Han var også sammen med Trump under stormingen av Kongressen.

Mens mange av Trumps nærmeste støttespillere har gått ut og støttet Trump, har Meadows vært stille. Dette står i sterk kontrast til hvordan han tidligere har opptrådt. Han har alltid vært svært aktiv og deltatt i det offentlige ordskiftet, skriver Politico.

Dette er en av grunnene til at folkene rundt Trump mistenker at Meadows bistår Smith, skriver ABC News.

Han har i stedet vært en aktiv støttespiller for Trump-vennlige lobbygrupper i Washington D.C., ifølge CNN.