Nato-stabssjefens uttalelser går sin seiersgang i Russland: – Vi vil ha Kyiv

En liten seanse på Arendalsuken ble fort hovedsak i russisk presse.

– Hvis myndighetene i Kyiv vil bli medlem av Nato, må de gi fra seg Kyiv, var Dmitrij Medvedevs reaksjon. Vis mer

Publisert: 16.08.2023

Stian Jenssen, som er stabssjef for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel, tenkte høyt i Arendal. Det ble det verdensnyheter av.

I en paneldebatt tirsdag sa han at man må ha noen tanker om hvordan sikkerhetssituasjonen for Ukraina skal være når krigen en gang tar slutt, skriver VG.

Blant annet sa han at en løsning på Ukraina-krigen kan være at Ukraina får Nato-medlemskap i bytte mot å avgi territorium til Russland.

Uttalelsen førte raskt til sterke reaksjoner fra Ukraina som kaller «løsningen» for uakseptabel.

Men uttalelsen gikk også sin seiersgang i russiske medier. Der er tonen en annen enn i Ukraina.

– En bombe

Russisk statsstyrt presse må alltid leses med et kritisk blikk. Men der kan man også finne et innblikk i hvordan verden oppfattes fra Kreml. Og russisk presse har kastet seg over Jensens uttalelser med skadefryd.

Stabssjefens forslag til løsning på konflikten oppfattes i stor grad som et svakhetstegn i støtten til Ukraina, skal man tro pressedekningen.

– Dette er en bombe for myndighetene i Kyiv, sier for eksempel talskvinne for russisk UD, Maria Zakharova i et radioprogram.

Vil ha Kyiv

Dmitrij Medvedev er tidligere president i Russland. En gang var han omtalt som det liberale håpet for landet i øst. Men de siste årene har han markert seg med flere ytterliggående uttalelser i illiberal retning.

Han tar Jensens uttalelse som utgangspunkt og kommer med et krav.

– Hvis myndighetene i Kyiv vil bli medlem av Nato, må de gi fra seg Kyiv, som er hovedstaden i Det gamle Russland, skriver Medvedev på Telegram.

Han gjentar det som er blitt en av hovedargumentene for Putins krig: Et nytt russisk imperium bestående av Russland, Ukraina og Belarus med utgangspunkt i det historiske Kyiv Rus, som ligger i dagens Kyiv.

«Festlig»

Lederen for Russlands liberaldemokratiske parti, Leonid Slutskij, mener at uttalelsen viser at støtten i Vesten er i ferd med å slå sprekker. Han kaller forslaget for «urealistisk, men talende».

– Konfrontasjonen med Russland helt til «den siste ukrainer» er i ferd med å ta slutt og truer med å slå tilbake som en boomerang i Washington og Brussel. Den russofobiske konsensusen er i ferd med å slå sprekker i Vesten, skriver han på Telegram.

Den russiske statsviter Denis Denisov er intervjuet av den russiske avisen Izvestia. Han kaller uttalelsen til Jensen for en «sensasjonell uttalelse», men at en eventuell slik løsning vil ta tid. Han legger til at han tviler på at alle NATO-land er klare til å inkludere Ukraina i alliansen.

– Jensens uttalelse er interessant og festlig, men slik jeg ser det, ikke særlig relevant, sier Denisov.