Den viktigste Trump-rettssaken starter 4. mars. Dagen etter kan han ta et langt steg mot Det hvite hus.

Uke 10 blir historisk i USA. Mandagen starter den føderale rettssaken der Trump er tiltalt for å prøve å omgjøre valgresultatet i 2020. Tirsdagen kan nominasjonskampen for republikanerne langt på vei avgjøres.

USAs ekspresident Donald Trump er tiltalt i fire ulike saker. Vis mer

Publisert: 28.08.2023 17:29 Oppdatert: 28.08.2023 18:23

Nominasjonsvalgene i USA starter allerede i januar, og for republikanerne er Iowa som alltid den første delstaten som velger sin presidentkandidat.

Men det store skredet av nominasjonsvalg skjer ikke før den såkalte supertirsdagen. I 2024 skal omtrent en tredjedel av alle delegatene til landsmøtet velges denne dagen.

Supertirsdag går av stabelen 5. mars 2024.

Dagen etter at den kanskje viktigste av de fire rettssakene mot Donald Trump skal begynne.

Ekspresident Trump er tiltalt for å ha prøvd å omgjøre valgresultatet i flere delstater etter at han tapte presidentvalget i 2020. Mandag ble det klart at denne rettssaken skal starte 5. mars.

Dato for rettssaken ble satt i et møte Trumps forsvarere og representanter fra påtalemyndigheten hadde med dommer i saken, Tanya Chutkan, mandag.

Spesialetterforsker Jack Smith ville at rettssaken skulle starte 2. januar 2024, mens Trumps advokater mente at den burde vente til april 2026.

Trump er foreløpig tiltalt på 91 punkter i fire ulike rettssaker. Foreløpig har det ikke skadet ham i valgkampen. Tvert imot.

Kan slite

Omtrent halvparten av republikanske velgere sier nå at de vil stemme på Trump i nominasjonskampen, ifølge et gjennomsnitt av meningsmålingene.

Den nærmeste konkurrenten hans, Florida-guvernør Ron DeSantis, har bare med seg 15 prosent av partiets velgere.

Den første debatten i valgkampen ble avholdt i forrige uke. Trump valgte å avstå.

Selv om Trump gjør det bra på målingene nå, er det ting som tyder på at rettssakene likevel gjør inntrykk på velgerne i USA. En fersk måling viser at halvparten av amerikanerne ønsker at han skal sette valgkampanjen sin på pause inntil videre.

Det tyder på at han kan få problemer med å tiltrekke seg andre enn kjernevelgerne sine dersom han skulle bli republikanernes presidentkandidat. Det er i så fall gode nyheter for president Joe Biden og andre i Det demokratiske partiet.

Presidentvalget gjennomføres 5. november 2024.