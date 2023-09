Da den ferske sjefen traff verdenslederne for første gang, ble han gledelig overrasket

I en verden preget av krig og økende konflikter mellom stormaktene er Verdensbankens nye sjef optimist.

Ajay Banga ble håndplukket av USAs president, Joe Biden, til å lede Verdensbanken. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 22:56

Kortversjonen Verdensbankens nye toppsjef, Ajay Banga, mener ledere på globalt nivå samarbeider bedre enn forventet. Han observerte dette på sitt første G20-toppmøte.

Banga er håndplukket av USAs president og har bakgrunn fra privat sektor. Han mener bankens mål om fattigdomsbekjempelse må utvides til å inkludere klimaendringer.

Han ser håp i verdens evne til å finne løsninger, som utviklingen av covid-vaksinen, og mener samme metodikk kan anvendes i klimakrisen. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

– De kastet ikke steiner på hverandre eller lot være å snakke sammen, sier Ajay Banga.

Verdensbankens ferske toppsjef kom rett fra toppmøtet i G20 til Oslo. Aftenposten spurte hvordan stemningen på møtet var.

Toppmøtet i India var første gangen Banga deltok i rommet der presidenter og statsministre møtes. Han sier at han er gledelig overrasket over hvor godt verdens ledere snakker sammen.

– Den eneste herren som var forholdsvis isolert, var den russiske utenriksministeren. Du vet hvorfor, sier han.

– Ellers snakket alle med hverandre. Selv den kinesiske statsministeren hadde møter med alle de andre som var der.

Fakta Verdensbanken Da andre verdenskrig gikk mot slutten, forhandlet de allierte om hvordan krigsrammede land kunne gjenoppbygges. De dannet Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet. Siden har en amerikaner ledet banken og en europeer fondet. 188 FN-land er tilknyttet Verdensbanken, som er en del av FN-systemet Hovedoppgaven er å gi lån til land som trenger bistand. Banken har fått kritikk for å stille strenge krav til låntagerne. Enkelte kritikere beskylder den for å være et amerikansk redskap. Vis mer

Fersk i jobben

Helt til president Joe Biden håndplukket ham til å lede Verdensbanken, har Ajay Banga gjort karriere i privat sektor. Han har lang erfaring fra industri og finans, og han kom til Verdensbanken fra jobben som toppsjef i Mastercard.

Verdensbankens hovedoppgave er å bekjempe fattigdom gjennom lån og kreditter til prosjekter som kan gi vekst i fattige land. Banga har gjort det klart at stillingsinstruksen må utvides til å gjelde kampen mot klimaendringene.

Forgjengeren, David Malpass, ble utnevnt av Donald Trump. Han ville ikke svare klart på om han tror klimaendringene er menneskeskapt. Det skremte oppdragsgiverne. Malplass trakk seg i vinter, før femårsperioden hans var over.

– Vi må forstå at vi ikke kan bekjempe fattigdom dersom vi ikke bryr oss om klima, kvinners rettigheter, flyktninger, krig og matvaresikkerhet, sier Banga.

Diskusjonen om klimaendringer er annerledes når du beveger deg rundt i verden, sier han. I rike land snakker man om energi og utslipp. I land der befolkningen sliter med å få mat på bordet, er det snakk om vanning, regn, utarming av jord og tap av biologisk mangfold.

Utslipp fra energiproduksjon er en stor del av årsaken til klimaendringene. Men konsekvensene kjennes sterkest i fattige land.

– Selv om vi merker det her også, med skogbranner og flom, sier han.

Verdensbankens nye sjef har erfaring fra næringslivet, noe mange av forgjengerne manglet. Vis mer

Fakta Ajay Banga Ajaypal Singh Banga ble født i India i 1959. Han er økonom med utdannelse fra indiske universiteter. I 2007 ble han amerikansk statsborger. Før toppjobben i Verdensbanken hadde han lederjobber i flere internasjonale bedrifter, som PepsiCo og Citigroup. Den siste jobben i privat sektor var som toppsjef i Mastercard. Vis mer

Vaksinen som forbilde

Banga er overbevist om at verden kan finne løsninger. Han bruker vaksinen mot covid som eksempel.

– Vi var veldig opptatt av at fordelingen var urettferdig til å begynne med. Men om vi ser på historien, er ingen vaksine blitt gjort tilgjengelig i løpet av et par måneder. Personlig trodde jeg ikke vi ville få en vaksine. Hele min utdannelse forteller meg at det ville ta minst ti år. Jeg tror vi er for beskjedne når det gjelder hva vi kan få til når vi har ryggen mot veggen.

– Men da pandemien traff oss, hadde også de rikeste landene ryggen mot veggen. Vi har vel ikke samme hastverk når det gjelder fattigdom?

– Nei, men når det gjelder klima, så er de rikes rygg også opp mot veggen. Sånn sett ville problemet vært større om bare det bare gjaldt de fattige. Men vi ser det nå, med skogbranner og orkaner – bare se hva som skjer i USA. Ingen tror at klimaendringer er begrenset til ett land.

Han sier at inntrykket fra toppmøtet i India er at verdens ledere har samme oppfatning som ham. – Du skulle sittet der inne og hørt dem snakke sammen, sier Banga.

Frykter ikke Brics

Før toppmøtet i G20 møttes lederne i de såkalte Brics-landene: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika i Sør-Afrika. Også på dette møtet var Russland representert av utenriksminister president Sergej Lavrov. President Putin risikerer å bli arrestert om han reiser ut av Russland. Kinas leder, Xi Jinping, prioriterte Brics, mens han sendte statsministeren sin til G20.

Brics tar sikte på å bli en motvekt til Vesten. Det innebærer også å etablere alternativer til for eksempel Verdensbanken. Banga sier at han ikke frykter slik konkurranse.

– Nei, nei, utfordringene våre er så store. Å tro at én institusjon skal kunne løse dem, er naivt. Jeg tror at vår jobb er å jobbe med andre.

Han nevner flere eksempler på hvordan Verdensbanken jobber med andre utviklingsbanker, og fortsetter:

– Jeg er ikke bekymret for forholdet til andre aktører lenger. I min gamle jobb ville jeg vært det.

Må samarbeide

De siste årene har både Russland og Kina tilbudt fattige land lån og investeringer, blant annet på det afrikanske kontinent. Det er blitt kalt «et nytt kappløp om Afrika». Ved å tilby finansiell og militær hjelp sikrer landene seg nye venner. Resultatet kan bli en verden delt i blokker som ikke samarbeider.

– Det er en utfordring, det er helt klart, sier Banga.

– Er utfordring en måte å si problem på?

– Det er en stor utfordring når du jobber med problemer som ikke kjenner grenser, som klima eller pandemi, svarer Banga.