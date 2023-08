Tre såret i russiske angrep mot Odesa

Minst tre personer ble såret i angrep mot den ukrainske havnebyen Odesa natt til mandag, ifølge guvernøren. Militæret sier det var tre russiske angrepsbølger. Søndag ble syv drept, blant dem et spedbarn og en familie.

Redningsmannskaper forsøker å slukke en brann i et supermarked etter et russiske angrep mot Odesa mandag. Vis mer

Publisert: 14.08.2023

– Som følge av fiendens angrep i Odesa, brøt det ut flere branner fra fallende rakettdeler, skriver regionens guvernør Oleh Kiper på Telegram.

– Vinduer i bygninger ble blåst ut av eksplosjonsbølger, fortsetter han.

Ukrainas militærledelse sier havnebyen ble angrepet i tre omganger i løpet av natten. Odesa er Ukrainas tredje største by og hadde rundt én million innbyggere før krigen.

– Fienden angrep området med to bølger på til sammen 15 angrepsdroner pluss 8 sjøbaserte Kalibr-raketter, skriver den militære operasjonsledelsen for det sørlige Ukraina på Telegram.

Luftforsvaret avverget angrepet, men rakett- og dronerester falt ned på et studenthjem og et supermarked i sentrum av Odesa, der tre ansatte ble såret. Bilder delt av hæren viser brannmannskaper som jobber for å slukke en brann i supermarkedet.

I tillegg til ødelagte vinduer, ble også balkonger og parkerte biler påført skader, opplyser hæren.

Brannvesenet jobber med å slukke en brann i en bygning i Odesa etter angrepet natt til mandag. Vis mer

Angriper matlagre med missiler

Russland har ikke kommentert det angivelige angrepet. Odesa huser Ukrainas største havn og har gjentatte ganger blitt angrepet med raketter og droner etter at Russland trakk seg ut av kornavtalen i juli.

Angrepet mot Odesa kommer dagen etter at et russisk krigsskip skjøt varselskudd mot et lasteskip på vei mot den ukrainske havnebyen Izmajil, som ligger ved elven Donau. Skipet fikk seile videre etter en det som ble omtalt som en «inspeksjon».

Det har vært en rekke russiske angrep mot sivile i Ukraina den siste siden.

Syv mennesker ble søndag drept i russiske angrep i Kherson-regionen, ifølge Ukrainas regjering. President Volodymyr Zelenskyj lover gjengjeldelse.

– Hver okkupant som er ødelagt, alt det russiske utstyret som står i flammer, brann i stedet for hovedkvarterene og lagrene deres, røyken på Krym-broen og mer – alt dette er bevis på at vi ikke vil la noen av Russlands forbrytelser stå ubesvart, sa Zelenskyj i sin daglige videotale søndag.

Spedbarn blant de drepte

Artilleriangrepene mot Kherson søndag skal ha rammet to landsbyer. Ifølge Zelenskyj ble regionen angrepet 17 ganger i løpet av dagen.

I Shyroka Balka, ved bredden av Dnipro, ble et spedbarn på 23 dager og tre andre familiemedlemmer drept – mor, far og en sønn på 12 år.

En annen person ble også drept under beskytingen, ifølge innenriksdepartementet i Kyiv.

To andre personer skal ha blitt drept i nabolandsbyen Stanislav. Her ble også en kvinne skadet.

Angrepene søndag kom i kjølvannet av en uttalelse fra Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar som lørdag forsøkte legge en demper på ryktene om at ukrainske styrker hadde gått i land på den russiskokkuperte østbredden av Dnipro-elven.

– Nok en gang begynner alt oppstyret fra såkalte eksperter om østbredden i Kherson. Det er ingen grunn til opphisselse, sa Maliar.