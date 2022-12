Neste år blir alle sørkoreanere ett eller to år yngre

Mange land sliter med en aldrende befolkning. Gjennom et enkelt vedtak klarer Sør-Korea å gjøre hele befolkningen yngre.

Første nyttårsdag blir de ett år eldre. Men fra og med neste år kan de feire fødselsdag som de fleste andre.

Gunnar Kagge Journalist

10 minutter siden

Hvor gammel er en helt nyfødt baby? I de aller fleste land vil svaret være enkelt. Men i Sør-Korea er den nyfødte allerede fylt ett år. Og den første januar blir babyen to år.

Slik har koreanerne regnet alder i uminnelige tider. I offisielle sammenhenger og i daglige møter er det denne alderen man oppgir.

Men det finnes unntak. Om en koreaner skal bli innkalt til sesjon eller kjøpe alkohol, regnes alderen på en annen måte. Da er man null år ved fødselen, mens man blir ett år eldre hver første januar.

Enda vanskeligere blir det i rettsprotokoller og sykejournaler. For der er alderen tilpasset internasjonal standard.

Neste år blir de ett eller to år yngre.

Uklar opprinnelse

Akkurat hvorfor koreanerne regner slik, er uklart, ifølge The Guardian.

Det kan være noe som henger igjen fra tiden før koreanerne ble kjent med «null». Langt fra alle kulturer har hatt et tall for ingenting.

Muligens har man regnet med tiden fra unnfangelsen og så rundet opp til et helt år, for enkelthets skyld.

At man blir eldre ved begynnelsen av året, kan skyldes at koreanere flest ikke hadde kalender. Derfor var det vanskelig å holde rede på fødselsdager. Men dette er enda mer usikkert.

Tilpasser seg verden

Torsdag vedtok det sørkoreanske parlamentet å sende den gamle tellemåten til historiens skraphaug.

Fra juni neste år skal alder regnes som i resten av verden. Man er null ved fødselen og blir ett år eldre hver fødselsdag. Slik det er i resten av verden og i sørkoreanernes sykejournaler.

– Målet med endringen er å redusere de unødvendige sosioøkonomiske kostnadene.

Det sa politikeren Yoo Sang-bum fra regjeringspartiet Folkets makt nylig, i et innlegg i parlamentet.

Han viste til all diskusjonen og forvirringen rundt hvor gamle folk egentlig er, skriver BBC.

For president Yoon Suk-yeol er dette et valgløfte han nå kan fortelle velgerne at er innfridd. Han gikk til valg med løfte om å gjøre livet litt enklere for innbyggerne, skriver nyhetsbyrået Yna.