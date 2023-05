Flere kilder: – Kamper pågår i Russland

Både russiske og ukrainske kilder sier at det mandag pågår kamper i Russland, på grensen til Ukraina. Aftenposten har stedsverifisert videoer som viser det som skjer.

Aftenposten har stedsverifisert disse dronebildene av det som skal være pågående kamper i Russland, like ved grensen til Ukraina.

22.05.2023

Det har ikke gått mange timene siden Vladimir Putin erklærte seier i Bakhmut i Ukraina. Mandag formiddag ble han orientert om at det pågår kamper på russisk territorium.

Det bekrefter hans talsperson Dmitrij Peskov til russiske medier.

Det skal dreie seg om flere landsbyer i området Belgorod. På sosiale medier verserer det flere bilder og videoer av stridighetene.

Aftenposten har sett flere videoer fra området. Dette har vært mulig å verifisere så langt:

Det er kjøretøy på veien mot grensen fra Ukraina til Russland. Mye røyk langs veien tyder på kamper.

Det er store kjøretøyer på den russiske grensestasjonen på russisk side.

Det er røyk enda lenger nordøst – altså noe lenger inn på russisk side enn grensestasjonen.

Det skal dreie seg om landsbyene Kozinka, Glotovo, Gora-Podol og Grayvoron i Belgorod-området. Grayvoron ligger ca. ni kilometer fra grensen til Ukraina.

Gruppe tok på seg ansvaret

Anton Gerasjenko, som er rådgiver i det ukrainske innenriksdepartementet, melder på Twitter at det skal dreie seg om angrep utført av frivillige russere.

Det skal da dreie seg om gruppene Legion frihet for Russland og Det frivillige russiske korpset. De har også tatt på seg æren for angrepet på Telegram.

Russiske myndigheter melder imidlertid at det skal dreie seg om ukrainske soldater. Guvernøren i Belgorod, Vjatsjeslav Gladkov, skriver på Telegram at det skal dreies seg om «en sabotasje- og rekognoseringsgruppe» fra Ukraina.

Soldater fra Det frivillige russiske korps poserer i en video, som de hevder er tatt i forbindelse med dagens aksjon. Det har ikke vært mulig å verifisere hvor bildet er tatt.

– For å skape forvirring

Flere russiske militærbloggere har også rapportert om kamper. Igor Girkin, som har vært delaktig i den russiske krigføringen i Ukraina siden 2014, legger skylden på Det frivillige russiske korpset.

Han skriver at dette er forventet for å skape forvirring i den russiske krigsmaskinen.

– Dette vil åpenbart bli brukt til propaganda, skriver han på Telegram.

Også Telegram-kanalen WarGonzo, med over én million følgere, skriver at det pågår kamper i grenseområdet.

Bildet er en skjermdump fra en av videoene, som de russiske soldatene som kjemper for Ukraina, har lagt ut i dag.

– Tiden er inne for å knuse Kremls diktatur

Det russiske frivillige korpset (RDK) og Legionen for frihet for Russland (LSR) er omstridte grupper, som inngår i den internasjonale brigaden i Ukraina.

De består i hovedsak av russiske statsborgere, som har vervet for å kjempe med Ukraina mot Russland. De har tidligere gjennomført lignende angrep over grensen, blant annet i mars og april i Brjansk-regionen.

RDK ble grunnlag av en velkjent russisk nynazist, og anslås å ha omlag 200 medlemmer.

LSR skal angivelig bestå av tidligere russiske krigsfanger, som har vervet seg i den internasjonale brigaden i den ukrainske hæren.

Gruppene, som anklaget for å være et rent PR-påfunn, delte i morges bilder og videoer fra aksjonen. Hensikten er å vise at deres soldater inne på russisk territorium.

Innholdet i videoene har også til hensikt å skape forvirring og frykt i Russland. Målet er å gi inntrykk av at russere tar til våpen for bekjempe Putin.

For å vise at de faktisk har vært over grensen til Russland, delte «Det frivillige russiske korpset» videoer, som viser at soldatene står foran skiltet til landsbyen Ljubimovka på russiske side.

– Vi er russere akkurat som dere, sier de i en av videoene.

– Tiden er inne for å knuse Kremls diktatur.

Flere observatører tolker også aksjonene som et forsøk på å lokke den russiske hæren til å forflytte styrker til denne delen av grensen.

Slike aksjoner fører også til intern kritikk i Russland mot manglende sikkerhet og beredskap langs grensen.

Kampene har vært hardest om grensestasjonen Grajvorno. Videoene tyder på at 5–6 militære kjøretøyer deltok i operasjonen, inkludert en T-72 stridsvogn.

Det betyr at det rent militært var en liten aksjon, og ikke en større operasjon.

Ukrainsk etterretning: Kun russere deltar

Fra ukrainsk side understrekes at det utelukkende er russiske statsborgere som har deltatt i angrepet.

– De startet en operasjon for å frigjøre disse territoriene i Belgorod-regionen fra det såkalte Putin-regimet og presse fienden tilbake for å skape en sikkerhetssone for å beskytte sivile i Ukraina.

Det sier talsmannen for den ukrainske etterretningstjenesten Andriy Yusov til den ukrainske avisen Suspilne.

En talsmann for Ukrainas president hevdet at den ukrainske hæren ikke har noe som helst med angrepene å gjøre.

Både USA og Nato har tidligere gitt klart uttrykk for at man ikke ønsker at ukrainske styrker skal gå inn på bakken i Russland.