«Putins kokk» med advarsel til USA: – Vi vil gå kirurgisk til verks.

Kort tid før valget kommer Putin-allierte Jevgenij Prigozjin med en innrømmelse – og en advarsel.

Leiesoldat-gruppen PMC Wagner har åpnet et nytt konferansesenter i St. Petersburg i Russland.

Barn og ungdom sitter tett i tett på stoler foran en stor skjerm i et moderne høyhus i St. Petersburg i Russland.

På skjermen ser de barn som sitter på samme måte i den ukrainske byen Luhansk.

De deltar på konferansen «Barn for fred». arrow-outward-link Det var den første konferansen på det nyopprettede PMC Wagner-senteret.

PMC Wagner er en organisasjon for leiesoldater som for øyeblikket angriper den ukrainske byen Bakhmut. Men nå arrangerer de også fredskonferanser for barn i et flunkende nytt konferansesenter. De har også byttet ut den dramatiske hodeskalle-logoen med en W. arrow-outward-link

Det er bare én av flere hendelser knyttet til den sagnomsuste gruppen den siste tiden. Summen av disse sier noe om russisk politikk – på aller øverste nivå.

Sjelden innrømmelse

Sjefen for Wagner-gruppen er Jevgenij Prigozjin. Han slo seg opp i den russiske eliten ved å tilby catering -og restauranttjenester. Derfor har han gått under kallenavnet «Putins kokk».

I dette bildet fra 2011 serverer Prigozjin (til venstre) president Vladimir Putin. Han har fått kallenavnet «Putins kokk».

Men Prigozjin har vært nyttig for Vladimir Putin på flere områder:

Han har sørget for leiesoldater på bakken fra starten av Ukraina-krigen i 2014. Soldatene hans har også deltatt i Syria og i operasjoner i Afrika.

Han er knyttet til selskapet Internett Research Agency. Senteret er bedre kjent som en russisk trollfabrikk. De er blant annet anklaget for å ha forsøkt å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016. Nå er det duket for mellomvalg i USA. De russiske trollene er igjen i gang, ifølge The New York Times.

Og med det kom Putins kokk med en sjelden innrømmelse.

Advarer USA

Prigozjin har gått fra å være en mann i Kremls skygge til å danse på politikkens scene. Nå har han for eksempel en egen Telegram-kanal for henvendelser fra mediene.

Mandag fikk han spørsmål om valginnblanding i USA fra Radio Svoboda. Kreml har tidligere avvist at de blander seg i amerikansk politikk. Men nå svarer Prigozjin:

«Mine herrer, vi har grepet inn, vi griper inn og vil gripe inn. Nøye, presist, kirurgisk og på vår egen måte – slik bare vi kan. I våre nøyaktige operasjoner vil vi fjerne både nyrer og leveren på en gang.»

Putins kokk har altså i løpet av kort tid:

1) innrømmet at han står bak hæren av leiesoldater. I tillegg bekrefter han at gruppen har opprettet trenings- og ledelsessentre for lokale «folkemilitser» i Kursk og Belgorod arrow-outward-link .

2) innrømmet at Wagner blander seg inn i amerikansk politikk.

3) har fikset på imaget med ny logo og nytt konferansesenter.

Progozijn er en av de mange mektige russerne som er sanksjonert.

Hva betyr dette?

– Putin har ikke kontroll

Jevgenij Prigozjin har aldri vært en del av den russiske eliten.

Det sier Russlandssekspert Mark Galeotti. I en ny episode av sin podkast går han gjennom spørsmål fra lyttere. Og mange er nysgjerrige på «Putins kokk».

– Prigozjin spiller en viktig rolle i russisk politikk akkurat nå. Men det er i hovedsak på grunn av krigen. Wagner leverer soldater, sier Galeotti.

Han mener at forretningsmannens største problem er at han ikke er en del av en allianse innad i den russiske eliten. Men det at han nå så til de grader viser seg frem, er et tegn på noe større, sier han:

Putin ser ikke ut til å ha kontroll. Han har alle forutsetninger til å ta kontroll, men gjør det ikke akkurat nå.

Elitefragmentering. Kampen mellom elitene er i gang. Prigozjin er ikke den som gjør det best, men er en av dem som gjør mest ut av seg akkurat nå.

– Prigozjin utnytter krigssituasjonen til det fulle, konkluderer Galeotti.