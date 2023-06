Putin: Vi kjemper for livet og sikkerheten til alle innbyggere

Putin talte lørdag morgen til nasjonen etter at Wagner-soldater tok kontroll over deler av to russiske byer.

Putin Vis mer

Natt til lørdag ble sikkerheten i Moskva skjerpet etter at Wagner-soldater sier de har tatt seg over den russiske grensen fra Ukraina for å styrte Russlands militærledelse.

Putin sa i en kort TV-overført tale lørdag morgen at alle «terroraksjoner» vil bli gjengjeldt.

– Jeg vil gjøre alt i min makt for å forsvare landet, sier Putin.

Den russiske presidenten sa at militæret har fått alle nødvendige ordre, og at det som skjer nå er «et dolkestøt i ryggen». Han kalte det forræderi.

– Vi står foran forræderi, sa Putin og lovte at Russlands svar vil bli kraftig.

Lørdag morgen patruljerte pansrede kjøretøy Moskvas gater.

– Vi tar avgjørende handlinger for å stabilisere situasjonen i Rostov-na-Donu, sa han.

Han krever at kriminelle handlinger blir stoppet.

– Vi vil serie, vi vil bli sterkere.