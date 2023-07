Polen blir pekt på som Europas nye stormakt. Men stemmer det?

KRAKOW/BRUSSEL (Aftenposten): Landet kan bli mer velstående enn Storbritannia innen 2030. Bak tallene skjuler det seg likevel en annen virkelighet.

Polen er i ferd med å bygge opp den største bakkestyrken i Europa. Vis mer

Det er på tide at vi legger merke til Polen, skrev the Telegraph nylig. Det samme hinter den tyske forbundskansleren til:

– Sentrum av Europa flytter seg østover, sa Tysklands kansler, Olaf Scholz, i fjor.

For Polens posisjon blir stadig viktigere i Europa. Særlig om man tar på seg militærbrillene.

Landet vil fordoble forsvaret, til 300.000 soldater innen 2035. I fjor brukte landet 2,5 prosent av bruttonasjonalprodukt ( BNP BNP Verdien av alt som produseres i et land. Omfatter verdiskapingen i all næringsvirksomhet, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner. (Kilde: Wikipedia)) på forsvar. I år ligger de an til å bruke nesten 4 prosent.

Budsjettene brukes ikke bare på å få flere inn i forsvaret. Det brukes også på en storstilt oppgradering.

Polen har kjøpt HIMARS artillerisystemer fra USA.

De har kjøpt en hel flåte med F-35 fly.

Og de har kjøpt 250 Abrams-stridsvogner.

Snart kan Polen ha den største og en av de mest moderne bakkestyrkene i Europa.

Og motivasjonen er lett å forstå:

– Vi frykter Russland. De er den største trusselen mot vår egen sikkerhet, sier professor Marcin Kędzierski ved Universitet i Krakow.

Men om Polens militære muskler kan overføres til politisk innflytelse, er en annen sak. Blir de lyttet til?