Equinors nye oljefelt anklages for å sprenge britenes CO₂-regnskap. Oljegiganten mener matten er feil.

Tross av FNs advarsler vil Equinor bygge ut et nytt oljefelt i Storbritannia. – Dette er noe Norge tjener mye på, mens vi betaler prisen, sier Andrea Quiroz (33) fra Shetland.

33 år gamle Andrea Quiroz (fremst til venstre) var fredag blant demonstrantene som hadde møtt opp i sentrum av Shetlands største by Lerwick for å demonstrere mot Equinor og Rosebank-feltet. Vis mer

Oljeindustrien har store ting på gang. Regjeringen har godkjent 19 nye olje- og gassprosjekter på norsk sokkel. Nå går Greenpeace og Natur og Ungdom til nytt søksmål mot staten.

Men det er ikke bare på norsk sokkel olje- og gassutvinningen durer av gårde. 130 kilometer nordvest for Shetland-øyene ligger Rosebank-feltet. Dette regnes som det største oljefeltet i Nordsjøen som ikke er utviklet.

Det vil Equinor gjøre noe med. Den norske oljegiganten er på nippet til å få godkjenning fra britiske myndigheter til å gå i gang.

Det til tross for at den britiske regjeringens klimarådgivere har kalt nye oljefelt «totalt uakseptable», skrev The Guardian. Fredag gikk klima- og energiminister Zac Goldsmith av. Han hevdet at det var som følge av statsminister Rishi Sunaks «apatiske» klimapolitikk, meldte The Times.

Rosebank anslås å inneholde 300 millioner fat olje, ifølge Equinor. Klimaorganisasjonene hevder at det er 500 millioner, og de frykter det vil gi store klimagassutslipp.

Nå kjemper de for at Equinor og Norge skal la oljen ligge.

Brutte klimaløfter

– Jeg ønsker meg en fremtid som er levelig, sier 17 år gamle Sanjeev Prasad til Aftenposten.

Prasad var fredag ettermiddag med på den lille demonstrasjonen mot Rosebank og Equinor som fant sted i sentrum av Lerwick.

Lerwick har 7000 innbyggere og er den største byen på Shetlandsøyene.

– Jeg ønsker en fremtid der lederne våre faktisk holder løftene sine. I Parisavtalen lovet de å holde global oppvarming under 1,5 grader. Å bygge ut Rosebank-feltet er det helt motsatte av dette, sier Prasad.

Klimaforkjempere mener Rosebank-feltet vil sprenge britenes klimaregnskap.

17 år gamle Sanjeev Prasad er opprinnelig fra Bangalore i India men bor nå i Lerwick på Shetland med familien sin. Han er bekymret for fremtiden hvis klimagassutslippene ikke går ned.

Fakta Rosebank Equinor er operatør av Rosebank-feltet. Etter å ha signert en avtale for å kjøpe Suncor Energy, vil de eie 80 prosent av feltet. Rosebank anslås å være det største oljefeltet i Nordsjøen som fortsatt ikke er bygd ut. Det kan inneholde rundt 300 millioner fat olje, ifølge Equinor. Klimaorganisasjoner som Uplift hevder på sin side at det er rundt 500 fat. Equinor mener Rosebank har en forventet levetid på 25 år. De planlegger å starte å hente ut olje fra feltet i 2026. Kilde: Equinor, Reuters, Uplift, The Guardian og Faktisk.no Vis mer

Regnestykket som skaper splid

Klimaorganisasjonen Uplift, som står bak demonstrasjonen på Shetland, anslår at Rosebank inneholder 500 millioner fat olje og kan slippe ut mer enn 200 millioner tonn CO₂ totalt. Det er mer enn de årlige utslippene til verdens 28 fattigste land til sammen.

Slike utslipp vil gjøre det umulig for Storbritannia å nå klimamålene sine, skriver The Guardian.

Faktisk.no har sjekket påstanden om mengden utslipp. Det stemmer i hovedsak, konkluderte faktasjekkerne.

Men det er Equinor uenig i. Regnestykket overvurderer hvor mye olje feltet inneholder, sier Equinors pressetalsperson Ola Morten Aanestad til Aftenposten. Equinor mener at feltet bare inneholder 300 millioner fat – 200 millioner mindre enn tallet Uplift bruker.

Aanestad understreker at ingen med sikkerhet kan si hvor mye utslipp oljen vil føre til, særlig hvis mindre olje brukes til forbrenning og mer går til å lage produkter.

Lenge var det imidlertid uklart om det ville bli noe av Rosebank. Opprinnelig skulle Chevron drifte feltet. Men for ti år siden konkluderte det amerikanske oljeselskapet med at det ikke var lønnsomt, ifølge Financial Times.

– Vi betaler prisen

Men så kjøpte Equinor seg inn, og britene innførte skatteordninger for å oppmuntre til investering i oljenæringen. Equinors Storbritannia-sjef Arne Gürtner bekreftet til The Times at ordningen var gunstig for selskapets investering i Rosebank.

Klimaforkjemperne mener det i praksis er å gi subsidier til oljenæringen.

– Gjennom disse skattelettene tar vi i praksis penger fra oss selv, fra innbyggerne i Storbritannia, for å subsidiere noe som et privat selskap og den norske staten vil tjene på, sier Andrea Quiroz (33) til Aftenposten. Trebarnsmoren fra Shetland var også med på protestene på fredag.

– Jeg føler at dette er noe Norge tjener mye på, mens vi betaler prisen, understreker hun.

Fremme t.v.: Alex Armitage og Andrea Quiroz er begge medlemmer av det skotske partiet De Grønne. Quiroz er kritisk til at Norge vil tjene på å bygge ut Rosebank-feltet etter at det ble innført skatteletter på investeringer.

FN advarer mot nye felt

Ola Morten Aanestad i Equinor avviser imidlertid at det er innført et skattelette til oljenæringen som helhet. Han påpeker at skattekuttet på investeringer skjedde etter at det ble innført høyere skatter på produksjonen.

– Skattenivået i Storbritannia er skjerpet det siste året, sier Aanestad til Aftenposten.

Han understreker også at Rosebank vil øke Storbritannias oljeproduksjon, skape jobber og gi Storbritannia 350 milliarder kroner i inntekter fra skatt og investeringer.

– Rosebank-oljen vil gi et vesentlig lavere karbonavtrykk enn dagens produksjon på britisk sokkel, sier Aanestad og føyer til:

– Verdens oljeetterspørsel er på ca. 100 millioner fat pr. dag. Og dessverre øker etterspørselen til tross for klimautfordringene.

Han henviser til den britiske regjeringens North Sea Transition Authority (NSTA) som i april uttalte til bransjenettstedet World Oil at nye oljefelt kan utvikles i henhold til regjeringens klimamål.

Likevel har blant annet FN advart mot å bygge ut nye felt.

– Å investere i ny infrastruktur for fossilt brensel er moralsk og økonomisk galskap, sa FNs generalsekretær António Guterres i fjor i forbindelse med at FNs klimarapport ble lagt frem.

Alex Armitage representerer det skotske partiet De Grønne i Shetland Islands Council. For å hindre katastrofale klimaendringer må man slutte å bygge ut nye oljefelt, som Rosebank, skriver han til Aftenposten.

Ber Norge ta ansvar

Både Sanjeev Prasad og Andrea Quiroz mener svaret må være å redusere forbruket av fossil energi.

– Vi kunne investert alle disse pengene inn i fornybar energi, i stedet for å pumpe opp mer olje, sier Quiroz.

– Vi må slutte å utvinne olje, punktum. Det spiller ikke noen rolle om denne er litt renere eller ikke, påpeker hun.

Klima- og kommunikasjonsrådgiver i Naturvernforbundet i Norge, Aled Dilwyn Fisher, er enig.

– Det er klart at verden trenger energi. Men verden trenger ren energi, sier han til Aftenposten.

Skal verden nå målet om å hindre katastrofale klimaendringer, må man la olje, gass og kull forbli under bakken, mener han.

– Vi ser jo også at alle disse nye oljeprosjektene binder opp kompetanse, folk og investeringer i olje, understreker Fisher.

Sanjeev Prasad og familien er fra Bangalore i India. Tilfeldigheter gjorde at de endte opp med å bo på Shetland. De var på besøk da koronapandemien brøt ut og kunne ikke reise hjem.

– Jeg er fra en fattigere del av verden. Vi har i større grad sett konsekvensene av klimaendringene, sier Prasad. Han nevner storflommen i Pakistan som eksempel.

– Land som Storbritannia og Norge må få orden på sakene sine før de skaper ytterligere problemer i andre land, understreker han.