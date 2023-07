Disse mødrene har republikanerne rundt lillefingeren

Mødre for frihet er blitt stemplet som ekstremister, men både Trump og DeSantis vil ha dem på laget sitt.

Tina Descovich er en av grunnleggerne av den nokså nye Moms for Liberty, Mødre for frihet.

04.07.2023 17:08

Republikanere har fått øynene opp for en gruppe mektige mødre som kjemper for foreldres «grunnleggende rettigheter».

De håper organisasjonen Mødre for frihet kan hjelpe dem til valgseier i 2024.

Gruppen ble opprettet i 2021 i delstaten Florida etter misnøye med påbud om munnbind i skolene.

Organisasjonen omtaler seg selv som partipolitisk uavhengig. Men da den hadde konferanse i Philadelphia sist helg, dukket det opp en rekke kjente republikanske fjes.

– Dere er ikke en trussel mot USA. Dere er det beste som har hendt USA, sa Donald Trump til mødrene.

Til stede var også Ron DeSantis, som kjemper mot Donald Trump om den republikanske nominasjonen i presidentvalget neste år.

– Jeg tror mødre er en viktig politisk kraft i 2024-valget, sa Ron DeSantis.

I likhet med Donald Trump gikk han til angrep mot skolepensum i talen sin. Ron DeSantis er guvernør i Florida, hvor det ble innført forbud mot undervisning om kjønnsidentitet i offentlige grunnskoler tidligere i år.

– Uansett hvem kandidaten blir, vinner foreldre og elever, sa Tiffany Justice, en av grunnleggerne av Mødre for frihet.

Mødre for frihet påstår å ha hatt tett kontakt med Donald Trump.

Mødre for frihet mener at foreldre i større grad bør ha kontroll over innholdet i barnas pensum, og flere medlemmer har gått aktivt inn for å fjerne bøker fra skolene.

Spesielt er det snakk om bøker som handler om temaer som identitet og LHBT, viser en analyse fra Washington Post.

Moms for Liberty kjemper for endringer i skolen på både nasjonalt og lokalt nivå.

På lokalt nivå har de klart å velge flere inn konservative skolestyrer. På nasjonalt nivå går de inn for å fjerne bøker som nevner kjønnsidentitet og LHBT LHBTSamlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner fra skolepensum.

Mødre for frihet har medlemmer i 45 delstater og har i dag 120.000 medlemmer, ifølge Tina Descovich, en av grunnleggerne.

«Ekstremister»

– Da de kalte dette en terrororganisasjon, sa jeg, vel, regn meg som en «mor for frihet», for det er det jeg er, sa politikeren Nikki Haley under konferansen. Også Haley har meldt seg på i racet om å bli republikanernes presidentkandidat.

Bakgrunnen er at Southern Poverty Law Center Southern Poverty Law CenterAmerikansk menneskerettighetsorganisasjon har stemplet gruppen som ekstremistisk.

Et av lokallagene til gruppen ble nylig nødt til å beklage for å ha sitert en av talene til Adolf Hitler fra 1935 i et av sine nyhetsbrev, ifølge NBC News.

De to siste årene er skolen blitt en viktig arena for politisk kulturkrig i USA.

Kritikere mener at Mødre for frihet forsøker å fjerne all diskusjon om rasisme og identitet i klasserommene.