Mektig fagforeningstopp sentral i Metoo-sak som ryster Danmark

Søndag morgen trakk Lizette Risgaard seg som leder i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) etter anklager om seksuell trakassering. Allerede i 2021 ble det utarbeidet en varslingsordning som følge av Risgaards adferd mot en ung mann.

Leder i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), tilsvarende norsk LO, går av som følge av anklager om grenseoverskridende adferd. Her fotografert i København, 28. april 2023.

30.04.2023 21:00

Torsdag gikk en liten bombe av i den danske offentligheten. Åtte menn fortalte i avisene Ekstra Bladet og Berlingske om til sammen ti episoder der Lizette Risgaard skal ha oppført seg upassende og grenseoverskridende. Hendelsene skal ha funnet sted mellom 2016 og 2021.

Søndag morgen skrev Lizette Risgaard på sin Facebook-side at hun går av som leder i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Det er Danmarks største fagforening med 1,3 millioner medlemmer og tilsvarer LO i Norge.

Anklagene dreier seg om uønsket fysisk berøring:

«Eksempelvis at jeg har hatt hånden min for lenge på ryggen deres når jeg har klemt dem, at jeg har tatt dem på baken og har danset for tett på dem – eller at jeg på annen måte har oppført meg upassende i sosiale sammenhenger. Det er ikke alle som føler seg krenket, men alle har følt at grensene deres ble tråkket over,» skrev Risgaard i et Facebook-innlegg torsdag kveld, der hun også beklaget hendelsene.

Men unnskyldningen reddet ikke jobben hennes. Etter at historiene nådde offentligheten på torsdag, trakk flere av FHs medlemsorganisasjoner sin støtte til Risgaard. Fredag valgte hovedstyret i FH å sette i gang en granskning. Søndag morgen trakk Risgaard seg.

Lizette Risgaard har vært leder i FH siden 2019.

Førte til varslingsordning

Selv om anklagene rundt Risgaard først nådde offentligheten på torsdag, har FH vært klar over flere av hendelsene i lengre tid. Det kommer blant annet frem i en e-post FH sendte til Danmarks Radio på lørdag.

Her vises det til en hendelse fra 2021, da en kvinne rapporterte å ha observert grenseoverskridende adferd fra Risgaard mot en ung mann. Kvinnen reagerte på måten Risgaard hadde rørt ved den unge mannen da de tok farvel etter et middagsarrangement.

– Som en konsekvens av den henvendelsen, besluttet ledelsen å iverksette en «whistleblowerordning», skrives det i e-posten.

Varslingsordningen skulle sikre at man trygt kan henvende seg anonymt hvis man opplever eller er vitne til krenkende adferd.

Risgaard selv viste til denne ordningen i sitt Facebook-innlegg torsdag kveld. Hun nevnte ikke bakgrunnen til at ordningen ble opprettet.

Lizette Risgaard sammen med blant andre Jonas Gahr Støre og Stefan Löfven i Stockholm, 5. februar 2018.

– Lite troverdig

– Anklagene er ekstra alvorlige nettopp fordi de gjelder Risgaard selv, påpeker økonomikorrespondent for Danmarks Radio, Casper Schrøder. Han peker på at hun leder en organisasjon som skal stille opp for medlemmene i saker som handler om upassende adferd og seksuell sjikane på arbeidsplassen.

– Det har man selv i fagbevegelsen gått i front for. Og Lizette Risgaard har selv startet initiativer mot det, forteller Schrøder til DR.

– Så det er jo ikke særlig troverdig når man har denne typen saker helt i toppen, og lederen selv er en aktiv part i dem.

– Politiske motiver

I Facebook-innlegget hevder Risgaard at hun trekker seg fordi opplysningene som har kommet frem, står i veien for fagbevegelseskampen.

«De siste dagene har vært vanskelige. For vår bevegelse. For de mange dyktige og flittige medarbeiderne i FH. Og selvfølgelig for min familie og meg personlig,» skriver Risgaard i innlegget. Hun legger til at hun beklager overfor «alle som har følt at deres personlige grenser er blitt tråkket over».

Innlegget inneholder imidlertid ikke bare selvkritikk. Risgaard uttrykker også skuffelse over medienes håndtering.

Hun skriver at hun vil «stillferdig minne om at ikke alle nyanser eller politiske motiver kommer frem når saker som denne sendes gjennom mediemøllen».

Det reagerer Casper Schrøder i DR på.

– Det er oppsiktsvekkende at Lizette Risgaard antyder at sakene mot henne delvis er drevet av politiske motiver – uten at hun forklarer nærmere, sier Schrøder til DR.