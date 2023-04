Med et kobbel av direktører ankom Macron et «minefelt». Vil han vinne Xis gunst?

Xi har Putins øre. Det skal Macron og EU-sjefen utnytte når de setter inn støtet i Beijing.

Frankrikes president talte til franskmenn i Kinas hovedstad Beijing 5. april.

05.04.2023 16:03

«Et besøk i et minefelt,» mener avisen Le Monde.

Onsdag begynte Frankrikes president Emmanuel Macrons og EU-sjef Ursula von der Leyens besøk i Kina. De skal blant annet møte Kinas leder Xi Jinping.

Mange mener Xi er den eneste Russlands president Vladimir Putin faktisk vil høre på.

– Kina er det eneste landet i verden som er i posisjon til å ha en umiddelbar og drastisk innflytelse på konflikten i Ukraina, sa Macron før reisen.

Det har gitt Kina en helt ny innflytelse over situasjonen i Europa. Det vil Macron og Von der Leyen utnytte.

– Noen lyver

Xi og Putin regnes for å være gode venner, forent mot USA. Vennskapet er «grenseløst», erklærte de for et drøyt år siden. Like etter invaderte Putin Ukraina.

Men Xi har også forsøkt å ta på seg rollen som en slags fredsmegler i Ukraina-krigen. Foreløpig uten store resultater.

Nå tyder ting på at Kina kanskje ikke står så stødig ved Russlands side som mange har trodd.

– At vennskapet er «grenseløst» var ingenting annet enn retorikk, sa Kinas EU-ambassadør Fu Cong nylig i et intervju, ifølge The New York Times.

Kina har ikke gitt Russland militær hjelp, understreket Fu. Han sa også at Xi er en veldig opptatt mann som ikke har hatt anledning til å fordømme invasjonen eller snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Kinas leder Xi Jinping (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin tok en vennskapelig skål da Xi besøkte Moskva i Beijing. Men hvor solid er egentlig vennskapet?

– At Xi ikke har snakket med Zelenskyj, signaliserer ikke at Kina er på Russlands side i Ukraina-krigen, sa Fu.

Den russiske militærbloggeren Igor Girkin, en av de argeste forkjemperne for Ukraina-krigen, har reagert:

– Noen lyver. Enten løy kamerat Xi Jinping til Putin og førte ham bak lyset. Eller så lyver våre medier om det evigvarende brorskapet mellom russere og kinesere – noe som er mer enn sannsynlig. Eller så lyver den kinesiske EU-ambassadøren, skriver Girkin på Telegram.

– Dette vil vi finne ut snart, føyde han til.

Direktør-offensiv

Macron har ikke reist alene til Kina. Med på lasset fulgte et kobbel av forretningsfolk. 50 stykker. Blant annet direktører fra flyprodusenten Airbus, transportprodusenten Alstom og el-selskapet EDF, ifølge Reuters.

For Kina-besøket handler om mer enn krig og politikk. Dette er også business.

I forkant av besøket har EU-president Ursula von der Leyen også understreket at EUs Kina-politikk vil komme an på Xis tilnærming til Russland og Ukraina.

– Måten Kina fortsetter å reagere på Putins krig vil være avgjørende for EU og Kinas fremtidige forhold, sa Von der Leyen.

Frankrikes president Emmanuel Macron landet i Beijing onsdag.

Da han landet i Beijing understreket Macron at han ikke har planer om å bryte økonomiske forbindelser med Kina.

– Jeg tror ikke, og jeg ønsker ikke å tro på et slikt scenario, sa Macron.

Men han var raskt ute med å snakke om Ukraina:

– Jeg kom ikke til Kina for å forhandle om fred i Ukraina. Men jeg tror Kina kan hjelpe, sa han.

– Det er ikke i Kinas interesse at krigen i Ukraina fortsetter, sa Macron, og advarte Kina mot å sende militært utstyr til Russland.

Men Ukraina-krigen har vist at internasjonal handel kan bære med seg farer. EU-landene var for avhengige av russisk olje og gass, mente noen. Nå advares det om å gjøre samme feil én gang til overfor Kina.

Må trå forsiktig

Macron mener at det er fult mulig å ha økonomiske forbindelser i noen sektorer, samtidig som man reduserer risikoen på andre områder.

Det er få som tror at Kina vil endre sin posisjon overfor Russland. Men Frankrike og EU håper å få Kina til å bli med på ulike hjelpeprosjekter i Ukraina, samt diskutere mulige veier til å få i gang fredsforhandlinger. Det sier en anonym fransk tjenestemann til nyhetsbyrået AP.

Lykkes han kan det være en viktig seier for den franske presidenten. Den siste tiden har han måtte hanskes med store protester og uro hjemme som følge av at han vil heve pensjonsalderen.

Samtidig må Macron trå forsiktig. Det gikk dårlig da presidenten prøvde seg på «fredsmegling» før Ukraina-invasjonen, skriver Politico. Etterpå måtte Macron tåle kritikk for sine lange samtaler med Putin, som ikke førte til noe som helst.

Det er heller ikke sikkert at USA vil se blidt på at Frankrike og EU styrker båndene med Kina.

Samtidig ber menneskerettighetsgrupper Macron om å fordømme kinesiske menneskerettighetsbrudd.

– Macron må privat og offentlig sterkt fordømme undertykkelsen av kinesiske aktivister og menneskerettighetsforkjempere, befolkningen i Hongkong, uigurer og tibetanere, sa lederen for den franske Ligaen for menneskerettigheter, Patrick Baudouin i en uttalelse.