Video skal vise halshugging av ukrainsk soldat

Volodymyr Zelenskyj fordømmer handlingen og mener videoen viser Russlands sanne jeg.

Bildet fra videoen viser det som skal være en russisk eller prorussisk soldat sitte på den angivelige ukrainske soldaten som halshugges. Skjermbildet viser ikke selve henrettelsen.

12.04.2023 18:27

En video skal vise at en ukrainsk krigsfange får hodet kuttet av, skriver CNN, Reuters og The Guardian.

Videoen, som ser ut til å ha blitt filmet om sommeren, viser det som skal være en russisk og en ukrainsk soldat.

Den russiske soldaten bruker en kniv til å kutte hodet av ukraineren. Personen som får hodet kuttet av, har et gult armbånd, lik det ukrainske soldater bruker, skriver Reuters. Aftenposten har sett denne videoen.

I videoen står flere soldater rundt og heier på.

«Putt hodet i en sekk, og send det til kommandanten», sier personen som filmer.

– En av menneskehetens største trusler

Videoen møter fordømmelse fra flere hold, inkludert Russland.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller russerne for «udyr».

– Det er noe ingen i hele verden kan ignorere. Hvor enkelt disse udyrene dreper. Vi vil ikke tilgi disse drapene, sier presidenten. Han understreker at det ikke dreier seg om ett enkeltstående tilfelle og minner om massakrene i Butsja.

– Vi kommer ikke til å glemme noe. Vi kommer heller ikke til å tilgi drapsmennene. Det vil være juridisk ansvar for alt, fortsetter Zelenskyj.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba kaller videoen forferdelig og sier Russland er verre enn terrororganisasjonen IS.

Den estiske journalisten og parlamentarikeren Paul Massaro skriver på Twitter at «Dagens Russland er en av menneskehetens største trusler».

Kreml sier i en uttalelse at videoen er forferdelig og at det må sjekkes om den er ekte, skriver Reuters.

Parlamentariker og journalist Marko Mihkelson er en av de som skremmes av videoen, som har fått mange likerklikk.

Flere halshugginger

CNN skriver også at en annen video ble publisert på en prorussisk kanal på sosiale medier 8. april. Den viser to ukrainske soldater med hodet kuttet av ved siden av en stridsvogn. Aftenposten har ikke sett denne videoen.

The institute for det study of war (ISW) sa mandag at Wagner-gruppen ifølge rapporter fortsatte å begå krigsforbrytelser ved å halshugge ukrainske tjenestemenn i Bakhmut, ifølge CNN.

De viste da til bilder på prorussiske kanaler på sosiale medier.

ISW har rapportert lignende hendelser i Popasna i Luhansk-regionen. Der skal Wagner-styrker ha deltatt i strid tidligere i krigen.