Spionballong observert over Canada

Kun timer etter USA oppdaget spionballongen, dukket det opp én til hos naboene i nord. Om det er den samme, er foreløpig usikkert.

USA hevder spionballongen er kinesisk.

03.02.2023 07:45

Torsdag annonserte forsvarsdepartementet i USA at en spionballong hang høyt over bakken over delstaten Montana. Kort tid etter kom meldingen om at nok en spionballong var observert i luftrommet over Canada.

– En overvåkingsballong høyt over bakken er observert, og den spores aktivt av NORAD NORADForsvaret i Canada. Canadiere er trygge, og Canada jobber for å sikre sikkerheten til luftrommet, skrev landets Forsvarsdepartementet i en uttalelse.

Montana grenser til Canada, men det er ikke klart om det er snakk om samme ballong. Landet samarbeider nå med sine amerikanske allierte.

Ville skyte ned ballongen

Pentagon er svært sikre på at spionballongen er kinesisk, skriver CNN. Den er blitt overvåket siden den ankom luftrommet i USA, opplyser en tjenesteperson.

Forsvaret opplyser at de har advart president Joe Biden om ikke å skyte ned spionballongen. Dette på grunn av rester som muligens kan skade mennesker på bakken.