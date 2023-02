Spionballong observert over USA og Canada

USA mener at en kinesisk spionballong har hengt over landet de siste dagene. Nå står jagerfly klare i tilfellet det kommer ordre om å skyte den ned.

USA hevder spionballongen er kinesisk.

03.02.2023 07:45 Oppdatert 03.02.2023 09:14

Torsdag annonserte forsvarsdepartementet i USA at en spionballong hang høyt over bakken over delstaten Montana. Kort tid etter kom meldingen om at nok en spionballong var observert i luftrommet over Canada.

– En overvåkingsballong høyt over bakken er observert, og den spores aktivt av NORAD. Canadiere er trygge, og Canada jobber for å sikre sikkerheten til luftrommet, skrev landets forsvarsdepartement i en uttalelse.

Montana grenser til Canada, men det er ikke klart om det er snakk om samme ballong. Landet samarbeider nå med sine amerikanske allierte.

Et annet uttrykk for en slik ballong er observasjonsballong. Ifølge Wikipedia er dette en type ballong som brukes som en luftplattform for å samle etterretningsinformasjon.

Bruk av observasjonsballonger nådde sitt høydepunkt under første verdenskrig. I dag brukes de i mye mindre omfang.

Ville skyte ned ballongen

Pentagon er svært sikre på at spionballongen er kinesisk, skriver CNN. Den er blitt overvåket siden den ankom luftrommet i USA, opplyser en tjenesteperson.

Pentagon-talsmann Patrick Ryder sier til CNN at den amerikanske regjeringen har sporet ballongen i flere dager mens den tok seg over det nordlige USA, og la til at den «reiste i en høyde godt over kommersiell flytrafikk og ikke utgjør en militær eller fysisk trussel mot folk på bakken».

Ifølge Reuters har forsvaret mobilisert F-22 jagerfly i tilfelle Biden beordrer å skyte ned ballongen.

Forsvaret opplyser at de har advart president Joe Biden om ikke å skyte ned spionballongen. Dette på grunn av rester som muligens kan skade mennesker på bakken.

Ballongen i USA skal være på størrelse med tre busser. Det skriver ABC News. Den ble observert få dager før USAs utenriksminister Antony Blinkens planlagte reise til Beijing. Blinken forventes å reise til Kina neste uke for et besøk som ble avtalt i november av Biden og Kinas president Xi Jinping.

Kina: Det er spekulasjoner

Kinas utenriksdepartement sier ifølge CNN at de er klar over rapporter om hendelsen, men advarer mot «bevisste spekulasjoner».

– Vi prøver å forstå omstendighetene og verifisere detaljene i saken. Jeg vil understreke at før det blir klart hva som har skjedd, så vil enhver bevisst spekulasjon ikke være til hjelp for håndteringen av saken.

Det har departementets talsperson Mao Ning sagt på en vanlig pressekonferanse, som svar på CNNs spørsmål.

– Kina er et ansvarlig land. Vi handler i samsvar med folkeretten. Vi har ingen intensjon om å krenke andre lands luftrom. Vi håper relevante parter vil håndtere saken på en kjølig måte, sa han videre.

Forholdet mellom Kina og USA er blitt dårligere de siste årene. Spesielt etter at Nancy Pelosi besøkte Taiwan i august, noe som førte til dramatiske kinesiske militærøvelser nær den selvstyrte øya.