Finland åpnet for Nato-søknad uten Sverige

Utenriksminister Pekka Haavisto sier det trolig blir en pause helt til mai, i samtalene mellom Finland, Sverige og Tyrkia.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto.

24.01.2023 09:02 Oppdatert 24.01.2023 10:25

Finland må kanskje vurdere en Nato-søknad uten Sverige. Det sa utenriksminister Pekka Haavisto til den finske statskanalen Yle tirsdag morgen.

– Selvsagt må vi vurdere situasjonen hvis det viser seg at Sveriges søknad står i stampe i lang tid fremover, sa den finske utenriksministeren tirsdag morgen.

Han mener likevel at alternativ én er at landene jobber for Nato-medlemskap samtidig. Han sier også at dette er i Natos interesse.

Litt senere tirsdag formiddag så Haavisto seg nødt til å presisere:

– En felles vei inn i Nato er fortsatt mulig for Finland og Sverige, og vi må gjøre alt vi kan for å få det til.

Ifølge utenriksministeren er det uansett behov for en «timeout», en pause, i samtalene mellom Finland, Sverige og Nato. Til Reuters sier han at man etter en pause kan se hvor man står etter at støvet har lagt seg.

Haavisto sier pausen trolig vil vare helt til valget i Tyrkia i mai.

Tirsdag formiddag møtte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg pressen, uten å få spørsmål eller si noe om forholdet mellom Finland, Sverige og Nato.

Leker med sikkerheten

Den siste tiden har det vært flere demonstrasjoner mot Nato-landet Tyrkia i Sverige. Det har ført til et anstrengt forhold mellom Sverige og Tyrkia.

Lørdag ble Koranen brent utenfor den tyrkiske ambassaden.

Mandag kveld varslet Erdogan at Sverige ikke har Tyrkias støtte til sin Nato-søknad.

– De som tillater slik blasfemi foran vår ambassade, kan ikke forvente vår støtte i spørsmålet om Nato-medlemskap, sa Erdogan i en tale mandag.

Finlands utenriksminister sier til Yle at demonstrantene «leker med sikkerheten» til Finland og Sverige.

Slik så det ut i fjor, da den finske og svenske utenriksministeren lot seg omfavne av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Bekymring for at mange svensker er imot Erdogan-samarbeid

I Finland er det nå uro for at den fastlåste situasjonen mellom Sverige og Tyrkia ikke løses. Det sier Lauri Nurmi, Nato-korrespondent i den finske uavhengige avisen Iltalehti, til Svenska Dagbladet.

– Det bekymrer både politikere og vanlige mennesker at det er såpass mange i Sverige som er imot et samarbeid med Erdogan, og dermed Nato-medlemskapet, sier Nurmi.

Charly Salonius-Pasternak, som forsker på sikkerhets- og forsvarspolitikk ved det utenrikspolitiske instituttet i Helsingfors, er enig. Han sier til Svenska Dagbladet at Finland kan ende med å gå inn i Nato først.

– Da finnes det også dem som til og med mener det skulle være bedre for Sveriges sikkerhet om Finland gikk først inn, sier Salonuis-Pasternak.

Oppstuss i Sverige

For svenskene kom muligheten for et Finland i Nato uten Sverige som en overraskelse. Nyheten skapte overskrifter i Sverige tirsdag morgen.

Den svenske utenriksministeren Tobias Billström sa de nå er i kontakt med Finland for å få en forklaring på hva Finland egentlig mener.

– Sverige respekterer enigheten som finnes mellom Sverige, Finland og Tyrkia om vårt Nato-medlemskap. Det har vi gjort så langt, og det kommer vi fortsatt til å gjøre, skriver Billström til Aftonbladet.