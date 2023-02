Begge er kvinner. Begge har indiske mødre. Nå kan de ende i duell om å bli USAs neste president.

Hvis Joe Biden velger å pensjonere seg, kan kampen om Det hvite hus i 2024 bli noe langt utenom det vanlige.

Kamala Harris og Nikki Haley kan ende opp som presidentkandidater i USA i 2024.

05.02.2023 16:31

Krigstrommingen fra Donald Trumps støttespillere kan høres allerede:

– Aldri Nikki! Neokonservative Nikki! skriver den straffedømte strategen Roger Stone på Twitter.

– Like ambisiøs som Lucifer! tordnet den tidligere Trump-rådgiveren Steve Bannon i podkasten sin.

– Hun mener at immigranter er mer patriotiske enn du er! utbrøt Fox News-verten Tucker Carlson på sitt daglige program mandag kveld.

Årsaken til raseriet? En 51-åring fra Sør-Carolina. Mandag ble det nemlig kjent at Nikki Haley snart vil kunngjøre at hun stiller som presidentkandidat til valget neste høst.

Haley er tidligere guvernør i hjemstaten. Hun var også Donald Trumps FN-ambassadør i to år.

Utvekslet spydigheter i sosiale medier

Trump, som kunngjorde allerede i november at han stiller som presidentkandidat i 2024, reagerte ved å legge ut en gammel video der Haley sier at hun vil støtte ham i valgkampen.

– Hun må følge hjertet sitt, ikke æren sin. Nikki Haley bør absolutt stille som kandidat! skriver en sarkastisk Trump.

Haleys svar var også av det syrlige slaget. Hun la nemlig ut en henvisning til en artikkel der hun oppfordrer til at eldre politikere bør sjekkes for demens. Trump er 76 år gammel.

Nikki Haley var Donald Trumps FN-ambassadør i to år. Her møtes de i Det hvite hus i oktober 2018. Foto: Jonathan Ernst, Reuters / NTB Visepresident Kamala Harris deltok på en samling i Det hvite hus torsdag med blant andre tidligere president Bill Clinton. Foto: Susan Walsh, AP / NTB

Nominasjonskampen i Det republikanske partiet ser viser med andre ord tegn til å bli opphetet og intens. Og ennå er den bare så vidt i gang.

Kan bli historisk

Haley har en lang vei til nominasjonen. Ferske målinger viser at Trump fortsatt er populær i partiet og at Florida-guvernør Ron DeSantis anses som den fremste rivalen – til tross for at DeSantis ikke har sagt at han stiller som kandidat.

Dersom Nikki Haley skulle klare å slå Trump og andre rivaler for å bli partiets presidentkandidat i november 2024, blir hun historisk. Partiet har aldri tidligere nominert en kvinne. Det har heller aldri tidligere nominert noen med minoritetsbakgrunn. Haleys foreldre kommer opprinnelig fra India.

Det som kan gjøre dette presidentvalget enda mer historisk, er at også demokratene kan ende opp med å nominere en kvinne i 50-årene med indiske aner. Moren til visepresident Kamala Harris (58) kom nemlig opprinnelig fra Sør-India.

Mens Nikki Haley allerede står klar til å kunngjøre at hun er kandidat, er veien veldig mye lenger for Kamala Harris. President Joe Biden (80) viser nemlig alle tegn til at han ønsker å stille til gjenvalg til neste år. Gjør han det, velger nok Harris å vente til 2028.

Tidenes minst populære visepresident

Men det er mange som mener at Biden bør velge å pensjonere seg i stedet for å kjempe for en ny fireårsperiode i Det hvite hus. Hele 57 prosent av demokratene sier i en ny måling fra CNBC at han ikke bør stille som kandidat. Et klart flertall av disse oppgir presidentens høye alder som en hovedårsak.

Biden har flere ganger de siste årene snublet i både ord og trapper. Nesten halvparten av partiets velgere mener at han ikke er i god nok form til å stille som kandidat, ifølge en Reuters-måling i november.

President Joe Biden har flere ganger snublet i trappene. Her faller han på vei opp til presidentflyet Air Force One 19. mars 2021.

Samtidig gjorde demokratene et svært godt mellomvalg i november, og Biden får mye av æren for at partiet fortsatt sitter med et flertall i Senatet. Men populariteten hans har falt litt de siste ukene etter at det ble funnet hemmeligstemplede dokumenter på flere av presidentens eiendommer.

Og Harris har et annet problem: Hun er ikke særlig populær blant velgerne. Kun 38,3 prosent av velgerne har et positivt inntrykk av henne. Hele 55,6 prosent er negative til 58-åringen. På et tidspunkt var hun den mest upopulære visepresidenten i USAs historie.

Dermed er hun mindre populær enn president Biden.

Foreslår at Biden sparker Harris

Skulle Biden ende opp med å pensjonere seg fremfor å stille til gjenvalg, er det dermed langt fra sikkert at Harris ender opp som partiets kandidat.

Problemet med Bidens alder og visepresidentens upopularitet er en snakkis i politiske kretser i USA. Spaltisten Douglas MacKinnon i nettstedet The Hill mener å ha funnet en løsning: Biden kan be Harris om å trekke seg, erstatte henne med den populære California-guvernøren Gavin Newsom og deretter kunngjøre at han ikke stiller til gjenvalg.

Presidentvalget er fortsatt 21 måneder unna. Mye kommer til å skje innen den tid. Men for første gang finnes det nå en ikke-usannsynlig mulighet for at to kvinner med indiske aner kan ende opp i duell om å bli USAs neste president.