Tsjekkia vil etablere nytt krigsforbrytertribunal etter massegravfunn i Ukraina

Etter funn av massegrav i Izium ber Tsjekkia om at det opprettes et eget krigsforbrytertribunal for Ukraina. Samtidig kommer historiene om hvem noen av de 440 menneskene i massegraven var.

Ukrainske tjenestepersoner arbeider med å kartlegge massegraven i Izium. Så langt er det funnet 440 mennesker.

23 minutter siden

Vi advarer om sterke bilder i denne saken.

– Graven til seks år gamle Olesya Stolpakova og hele hennes familie er funnet i massegraven i Izium. Det skriver Anton Herasjtsjenko på Twitter.