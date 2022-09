Mandag blir dronning Elizabeth begravet. Slik blir en av tidenes største begravelser.

Storbritannia vil stå stille når dronning Elizabeth begraves mandag. Slik blir dagen.

Onsdag fulgte dronning Elizabeths barn, kong Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edvard, og barnebarna prins William og prins Harry, dronningens båre til Westminster Hall. Der har tusenvis av mennesker stått i kø for å ta farvel med dronningen de siste dagene.

Soldatene som skal føre kisten mellom Westminster Hall og Westminster Abbey, har tørrtrent på marsjeringen midt på natten. Det samme har musikere, vakter og andre som skal sørge for at alt går etter planen.

I tillegg til alle de synlige forberedelsene, gjør politi og sikkerhetstjeneste seg klare for en svært komplisert operasjon. Statsledere og kongelige skal samles under ett tak for å ta farvel med Storbritannias monark gjennom 70 år. Men det er hendelse som de har planlagt for i flere år. Men omfanget er uten sidestykke.

De siste dagene har det vært kilometerlange køer av folk som vil ta et siste farvel med dronningen. I helgen ble folk advart om at ventetiden kunne bli et døgn. Mandag tar det slutt.

Selve begravelsen starter klokken 12 norsk tid. Slik blir dagen.

Dette er timeplanen (norsk tid)

Det ble litt oppstandelse i køen da tidligere i fotballstjerne David Beckham stilte seg opp fredag.

7.30 mandag morgen stenger dørene til Westminster Hall for vanlige folk.

9.00 åpner dørene til Westminster Abbey. Begravelsen vil altså skje i kirken der 25 år gamle Elizabeth ble kronet 2. juni 1953. Da vil etter hvert de inviterte gjestene ta plassene.

11.35 vil kisten bli løftet og båret ut av Westminster Hall, hvor folk har kunnet ta farvel. Det skriver The Times. 142 marinesoldater vil stå klare utenfor for å dra vognen med kisten. Ni minutter senere skal den bli dratt til Westminster Abbey. Begravelsesfølget vil være omringet av en rekke ulike militære kompanier fra forskjellige våpengrener og fra ulike deler av kongeriket.

Kong Charles, andre medlemmer at kongefamilien og flere av dem som jobbet for dronningen, vil følge vognen. Ferden skal etter planen bare ta åtte minutter. Da skal kisten bæres inn i Westminster Abbey.

Beefeaterne er bare ett av mange regiment som vil være svært synlige under begravelsen.

12.00 norsk tid starter selve statsbegravelsen i Westminster Abbey. Blant annet Liz Truss, som fikk jobben som Elizabeths 15. statsminister bare to dager før dronningen døde, vil lese en tekst. Flere kirkelige ledere vil delta, men det er lederen for den anglikanske kirken, erkebiskopen av Canterbury, som holder prekenen.

12.55 går seremonien mot slutten og det vil bli to minutters stillhet i hele Storbritannia og hornsignal. Klokken 13 avsluttes statsbegravelsen med nasjonalsangen og sørgesang ved dronningens fremste sekkepipeblåser. Kisten blir så brakt ut, fulgt av kong Charles, dronning Camilla, prins William, prinsesse Kate og andre medlemmer av kongefamilien.

Nå går prosesjonen til Wellington Arch, en triumfbue oppkalt etter lord Wellington, som beseiret Napoleon ved Waterloo i 1815. Soldater fra Canadas ridende politi vil gå foran. Ifølge BBC vil Big Ben slå og salutter avfyres underveis.

Statsminister Liz Truss ble statsminister to dager før dronning Elizabeth døde. Hun er selvskreven i begravelsen.

14.00 Prosesjonen kommer frem til Wellington Arch, der kisten blir plassert på den kongelige begravelsesvognen og kjøre sakte ut av London og til Windsor slott.

16.06 nærmer begravelsesfølge seg Windsor. Deretter blir det ny kongelige prosesjon med ulike militære regimenter opp mot slottet hvor dronning Elizabeth tilbrakte mye av sin tid. Den stopper ved St. George-kapellet, hvor det blir en ny seremoni klokken 17. Til slutt vil dronningens båre bli senket ned i den kongelige krypten. Før det vil kronen, septeret og rikseplet bli fjernet fra kisten.

20.30 blir det en privat seremoni for kongefamilien. Dronningen vil bli begravet i kapellet ved siden av ektemannen Philip som døde i fjor. Også foreldrene hennes, kong George og dronning Elizabeth, og søsteren, prinsesse Margaret er begravet her.

Dronning Elizabeth ble kronet i Westminster Abbey i 1953. 69 år senere er begravelsen på samme sted.

Hvem kommer?

Folk har fått fri. Butikkene vil være stengt. Alle TV-kamera vil være rettet mot London og Westminster under dronning Elizabeths begravelse. De aller fleste må avfinne seg med å se det på avstand. Dette er første gang en britisk begravelse blir TV-overført.

Men noen er invitert inn. Rundt 2000 gjester har fått håndskreven invitasjon til Westminster Abbey. Hoffet vil ikke gå ut med gjestelisten av sikkerhetsgrunner. Men noen har selv sagt at de kommer, ifølge The Daily Telegraph.

Det gjelder blant annet kong Harald og dronning Sonja. Også det svenske kongeparet kommer. Fra Danmark kommer dronning Margrete og kronprins Frederik. Først trodde man også at kronprinsesse Mary var blant de inviterte, men fredag ble det klart at hun må bli hjemme. Også Spanias, Belgias og Nederlands kongepar er ventet, i tillegg til keiser Naruhito og keiserinne Masako av Japan. Spanias avgåtte konge Juan Carlos skal også være invitert, men det er uklart om han vil komme. Han har emigrert etter at han forlot tronen.

USAs president Joe Biden og kona Jill vil representere USA. Ifølge The Telegraph slipper de å ta buss til kirken sammen med de, og har fått dispensasjon til å bruke superbilen «The beast». Dette av sikkerhetsgrunner.

forrige









Dronning Elizabeths nærmeste familie skal naturligvis i begravelsen. Her er barnebarna Harry og William med ektefellene Kate og Meghan.

Frankrikes president Emmanuel Macron, som har snakket om dronningens spesielle forhold til Frankrike, kommer også.

Italia, Finland og Tyskland sender sine presidenter til begravelsen.

Både Nato-sjef Jens Stoltenberg og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil være der.

Det har også vært spekulert på at Ukrainas presidentfrue Olena Zelenska vil komme.

Det har vært litt frem og tilbake rundt Kinas tilstedeværelse i begravelsen, men alt tyder på at visepresident Wang Qishan vil være der.

I tillegg til alle med kongelige titler eller høytstående verv, vil en rekke andre håndplukkede mennesker fra Storbritannia og resten av Samveldet komme. Det samme gjelder de som har jobbet tettest på dronningen ved hoffet. Rundt 200 av de som kommer er personer som skal ha gjort en ekstraordinær innsats under koronapandemien.

Hvem er ikke invitert?

Russlands president Vladimir Putin sendte sine kondolanser til det britiske hoffet etter dronningens død. Men på grunn av krigføringen i Ukraina er ingen fra Russland invitert til begravelsen.

Heller ikke Syria, Venezuela, Afghanistan, Belarus eller Myanmar har fått noen invitasjoner. Det skyldes enten at Storbritannia ikke har noen diplomatiske forbindelser med landet, eller den politiske situasjonen, ifølge Telegraph.