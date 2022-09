De konservative lovet billigere drivstoff. EU åpner for at løftet kan innfris.

EU-kommisjonen foreslår å gi Sverige mulighet til å midlertidig fjerne skatten på bensin og diesel, ifølge TT.

Moderaternas partileder Ulf Kristersson har akkurat startet arbeidet med å danne ny regjering.

NTB-TT

20 minutter siden

Det er snakk om en periode på minst tre måneder der Sverige kan få slippe energiskatt, går det frem av et dokument sendt fra EU-kommisjonen til EUs ministerråd, som nyhetsbyrået har fått tilgang til.

TT skriver videre at det ventes en beslutning fra ministerrådet, der representanter fra unionens 27 medlemsland sitter, innen kort tid.

Om de får tilbudet og den nye høyreregjeringen, som kom med valgløfter om lavere priser, sier ja, vil skatten på bensin angivelig kunne minkes med mer enn tre svenske kroner pr. liter medregnet moms, og med mer enn én krone literen for diesel.

Vil senke energiskatten

Bakteppet er at Riksdagen i vår diskuterte å både midlertidig og permanent senke energiskatten på bensin og diesel. Regjeringen fikk da i oppdrag å be om svar fra EU på om de får oppheve energiskatten.

Finansminister Mikael Damberg rådet da de folkevalgte til å ikke skrote skatten helt, og argumenterte med at det ville bli en lang vei med usikker slutt. Regjeringen ønsket heller å kompensere alle bileiere direkte med en tusenlapp, 1.500 kroner til bileiere på landsbygda.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson er blant partilederne som nå sitter i forhandlinger med Moderaterna.

Riksdagen sa imidlertid nei, og tvang Damberg til å spørre EU om midlertidig unntak. EU-svaret ventes mens Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna sitter midt i forhandlinger om budsjett og regjeringsplattform.

Mister 4 milliarder i skatteinntekter

Om de tar muligheten, vil det bety at rundt 4 milliarder kroner i skatteinntekter faller bort over en tre måneders periode. Samtidig vil det bety at den midlertidige senkningen av energiskatten som allerede er på plass, forblir gjeldende.

Det betyr at ytterligere milliarder i skatteinntekter vil utebli.