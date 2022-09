De forsvarte Ukrainas siste skanse i Mariupol. Her blir Azovstal-soldatene løslatt fra russisk fangenskap

En hel verden fulgte med da de kjempet til siste slutt mot russerne i stålverket i byen Mariupol. Så ble de krigsfanger. Onsdag fikk verden igjen se de ukrainske Azovstal-soldatene.

Den ukrainske soldaten Mukhailo Dianov viser seierstegnet etter at han ble løslatt fra russisk fangenskap onsdag. Han var én av soldatene som til siste slutt forsvarte Azovstal-stålverket da russerne invaderte Mariupol.

Med venstrearmen hevet gjør Mukhailo Dianov det kjente seierstegnet. Lager en V for «victory» med pekefingeren og langfingeren. Han smiler forsiktig.

Dianov var en de ukrainske soldatene som holdt stand i underjordiske huler i det enorme Azovstal-stålverket i Mariupol i mai. Resten av byen i det sørlige Ukraina var erobret av russiske styrker.

Kjempet under jorden i stålverk

Gjentatte ganger forsøkte russiske styrker å angripe og storme stålverket. Ukrainerne holdt unna. Lenge.

Til slutt, i midten av mai, ble det enighet om å evakuere sårede soldater som var innesperret i stålverket. Soldatene ble sendt til den russiskkontrollerte byen Novoazovsk.

Siden har Dianov, som er offiser i marinen og profesjonell musiker, blitt holdt i russisk krigsfangenskap sammen med sine medsoldater.

Onsdag ble han og flere av de andre Azovstal-soldatene løslatt i en byttehandel.

Kommandør og forsvarer av Azovstal-stålverket i Mariupol, Denys Prokopenko, Sviatoslav Palamar, Denys Shleha, sammen med sjefen for Ukrainas militære etterretning Kyrylo Budanov i Tyrkia etter utvekslingen, mens de snakker med den ukrainske presidenten.

Med hjelp fra Tyrkia utvekslet nemlig Russland og Ukraina 270 krigsfanger. Ukraina har fått tilbake 215 av sine, inkludert ti utenlandske krigsfanger.

Russland fikk 55 krigsfanger fra ukrainerne. Blant dem skal den tidligere ukrainske prorussiske politikeren Viktor Medvedtsjuk være.

Medvedtsjuk er en svært nær alliert av Russlands president Vladimir Putin. Presidenten skal være gudfaren til Medvedtsjuks yngste datter. Forholdet mellom Putin og oligarken skal gå over 20 år tilbake i tid.

Den prorussiske opposisjonspolitikeren Viktor Medvedtsjuk ble pågrepet i Ukraina i vår, da dette bilde ble tatt.

Medvedtsjuk ble pågrepet av Ukrainas etterretningstjeneste i april. Han er siktet for høyforræderi i Ukraina.

Støtte fra Tyrkia og Saudi-Arabia

Andriy Yermak er stabssjef for den ukrainske presidenten. I en TV-sendt tale sa han at også høytstående kommandører fra Azov-regimentet er blant de 215 løslatte soldatene.

De er en del av nasjonalgarden i Ukraina og har kjempen i Donbas-regionen siden 2014.

På Twitter takket Yermak Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan for hjelpen med å få fangene løslatt.

Svenske og amerikaner blant de løslatte

Ifølge tyske Deutsche Welle skal også den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman og hans regjering ha spilt en rolle i utvekslingen.

Blant de utenlandske fangene som ble løslatt skal det ha vært fem briter, to amerikanske militærveteraner og krigsfanger fra Marokko, Sverige og Kroatia. De skal ha blir fløyet til Saudi-Arabia etter løslatelsen.

Britiske «Cossack Gundi» skal også være blant britene som ble satt fri. Han reiste til Syria i 2014 for å krige mot IS.

Her avlegger britiske Cossack Gundi eden for å tjenestegjøre i den ukrainske hæren i vår.

Aftenposten møtte ham i Kobani i 2015. Han var da en del av en internasjonal gruppe soldater som hadde sluttet seg til YPG.

Etter at IS ble nedkjempet i Raqqa i 2017, forlot han Syria. Den britiske fremmedkrigeren reiste til Ukraina og bosatte seg der.

– Jeg vil bruke det jeg lærte i Syria for å krige mot den russiske invasjonen, sa Gundi til Aftenposten via en mellommann i mars i år.

I går satt han på flyet ut av Ukraina.

Kritikk i Russland

Men det er ikke alle som er glade over utvekslingen. Russerne led store tap, og brukte svært mye tid og ressurser på å ta Mariupol i mai i vår.

Og i Russland ble derfor nyheten om at flere av Azovstal-soldatene nå er løslatt, ikke tatt særlig godt imot.

– Å slippe løs britene er verre enn en forbrytelse. Dette er ubeskrivelig idiotisk. Når de slipper fri hele ledelsen i Azov-regimentet, er det et bevis på forræderi, skriver den nasjonalistiske militærbloggeren Igor Girkin med 610.000 følgere.

Den tidligere russiske etterretningsoffiseren ledet den russiske krigføringen i 2014, og var en periode «forsvarsminister» i Donetsk og Luhansk.

Det som skal være en såret ukrainsk soldat, løftes ut av en buss etter å ha blitt evakuert fra Azovstal i midten av mai.

USA og Storbritannia takker

Det hvite hus har takket den ukrainske presidenten og den saudiarabiske kronprinsen for for hjelpen med å få frigjort to amerikanere fra krigsfangenskap.

Jake Sullivan, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, tok til Twitter:

«Vi ser frem til at våre inbyggere blir gjenforent med sine familier», skrev han.

Storbritannias statsminister Liz Truss var glad for nyheten om at fem briter nå var ute av fangenskap.

«Det avslutter måneder med usikkerhet og lidelse for dem og familiene deres, skrev hun på Twitter.

I juli skal mer enn 50 ukrainske krigsfanger ha mistet livet i det som skal ha vært et russisk angrep på en fangeleir, der flere Azovstal-soldater og andre ukrainere skal ha blitt holdt.