Beskyldningene hagler fra vestlige ledere etter Putins opptrapping: Viser at krigen ikke går etter planen

Kina ber om våpenhvile. EU kaller Vladimir Putin desperat. Storbritannia mener Russlands president innrømmer at invasjonen mislykkes.

Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Jens Stoltenberg under den 77. generalforsamlingen i FN.

– Jeg bløffer ikke, sa president Vladimir Putin i en video. Han startet onsdag morgen med å true verden med atomkrig. I nærmest samme åndedrag trappet han også opp krigen.

Han kunne fortelle verden at Russland nå innfører «delvis mobilisering». 300.000 nye reservesoldater skal kalles inn og mobiliseres til krigen mot Ukraina, ifølge Russlands forsvarsminister.

Biden: Skamløs krenking av FN-pakten

Det gikk ikke lang tid før reaksjonene fra det internasjonale samfunnet kom. Spesielt vestlige ledere brukte tydelige ord om det som nå skjer.

Med krigen i Ukraina har Russland skamløst krenket FN-pakten, sa USAs president Joe Biden da han talte til FNs hovedforsamling.

– Denne krigen handler om å utslette Ukrainas rett til å eksistere som en stat, sa den amerikanske presidenten i talen onsdag.

Han anklaget Putin for å komme med ville atomtrusler.

President Vladimir Putin under onsdagens videotale der han innførte «delvis mobilisering» i Russland.

EU mener den delvise mobiliseringen av militære styrker viser at han er desperat.

Og at det kommer som en følge av hvordan krigen i Ukraina går. EUs talsmann Peter Stano mener det som skjer er «nok et bevis» på at Putin ikke er interessert i fred.

– Dette er bare nok et tegn på at han er desperat som følge av hvordan krigen hans mot Ukraina går, sier han.

Britenes forsvarsminister Ben Wallace.

Storbritannia: Bevis på at invasjonen mislykkes

I Storbritannias sier forsvarsminister Ben Wallace at Putin bryter sine egne løfter. Han sier Putin og hans forsvarsminister har sendt titusenvis av sine egne innbyggere i døden i Ukraina, dårlig utstyrt og dårlig ledet.

I en melding på Twitter kaller han Putins siste trekk et «bevis på at invasjonen til Russland mislykkes».

I Ukraina sier president Volodymyr Zelenskyj til avisen Bild i Tyskland at Putin vil «drukne Ukraina i blod, men også i blodet til sine egne soldater».

– Han har mobilisert i en måned, det vet vi fra etterretningskildene våre. De mobiliserte kadetter, folk som ikke kunne slåss. De har falt, sier Zelenskyj til avisen.

Stoltenberg: Ikke etter planen

I et intervju med nyhetsbyrået Reuters sier Nato-sjef Jens Stoltenberg at Putins tale viser at krigen ikke går etter planen for den russiske presidenten.

Han kaller samtidig talen til Putin, der han både truet med atomkrig og mobiliserte flere hundre tusen nye soldater til krigen, som «farlig og hensynsløs atomretorikk».

Jens Stoltenberg.

– Det er ikke nytt ettersom han har gjort det mange ganger før. Han vet godt at en atomkrig aldri skal utkjempes og ikke kan vinnes, og det vil få uante konsekvenser for Russland, sier Stoltenberg.

Kina oppfordrer til dialog

Kina oppfordrer på sin side til dialog og våpenhvile etter Russlands opptrapping.

En talsperson for utenriksminister Wang Wenbin sier Kina ber partene om å sette en våpenhvile til live gjennom dialog, og finne en løsning som imøtekommer sikkerhetsbekymringene så snart som mulig.

Kina er en viktig partner for Russland. De har så langt ikke fordømt landets krigføring i Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

I Sverige ble forsvarskomiteen i den svenske nasjonalforsamlingen Riksdagen hasteinnkalt. Nå skal det diskuteres om svenskene skal sende flere våpen til Ukraina. Sverige kan kanskje avstå noen Robotsystem 70 og Archer. Robot 70 er et laserstyrt luftvernsystem. Archer er et mobilt artillerisystem.

– Det er viktig at Sverige sammen med andre land fortsetter med å hjelpe Ukraina, sier Kristdemokraternas Mikael Oscarsson til TV4.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre kaller Putins opptrapping «svært alvorlig»

– Denne opptrappingen av krigen vil medføre mer lidelse for både ukrainere og russere, sier Støre (Ap) i en e-post til NTB.

Forsker: Kan ha motsatt effekt

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Nupi mener trusselen fra Putin kan ha motsatt effekt av hva Putin innbiller seg at den har.

– Jo flere desperate og farlige utspill som kommer fra Kreml, jo mer tenker man, som USAs president Joe Biden allerede har uttalt, at denne mannen kan ikke bli sittende ved makten. Det utsagnet kom alt i vår og er illustrerende for hvordan Putins «avskrekkende» utsagn kan få motsatt effekt, mener hun.