Nå er Putins mobilisering over for denne gang. Men kan disse mennene snu krigen for Russland?

Første del av Putins mobilisering er over. Det har gått hardt for seg. Nå ruller hodene. Et stemningsskifte er på gang blant skrekkslagne russere.

Russiske mobiliserte soldater lytter til en instruktør på en skytebane i Rostov 4. oktober. Ifølge russiske myndigheter er 200.000 soldater mobilisert de siste to ukene.

Nå nettopp

HIV-syke, diabetikere og psykiatripasienter som sendes til fronten. Selvmord. Soldater som må kjøpe utstyr selv. Ulovlige innkallinger av gamle menn.

Mobiliserte russiske soldater har lagt ut en rekke videoer om kaos og elendige forhold.