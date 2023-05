Nabokrangel endte med erstatning på 2 milliarder

Moteskaperen Peter Nygård brukte 150 millioner kroner på å sverte naboen. Nå må han betale over 2 milliarder i erstatning.

Inngangen til Nygårds eiendom på Bahamas.

11.05.2023 22:34

Den enorme erstatningen er bare ett av finsk-canadiske Peter Nygårds problemer. Og det er langt fra 81-åringens største utfordring.

Nå sitter han i varetekt i Canada. Der er han tiltalt for voldtekt, misbruk av mindreårige og menneskehandel. Amerikanske myndigheter vil ha ham utlevert, de anklager ham i tillegg for svindel og bedrageri.

Han benekter at han er skyldig i noen av anklagene.

Nygård het Pekka da han ble født i Helsingfors, men byttet navn til Peter da familien utvandret til Canada.

Fra 1967 bygget han opp en motebedrift som etter hvert fikk hovedkontor på Times Square i New York. Grunnleggeren ble styrtrik, og likte å vise frem suksessen sin.

Nygård brukte seg selv aktivt i markedsføringen.

Naboer på Bahamas

Nygård pløyde noe av formuen inn i en 24 mål stor eiendom på Bahamas. Der kom han i konflikt med naboen, finansmannen Louis Bacon. De to deler innkjørsel.

Nygård hevdet at Bacons vedlikehold av veien førte til illeluktende dammer. Bacon på sin side klaget over støy fra naboen.

Vanity Fair skrev om konflikten allerede i 2015. Da hadde de to kranglet i nesten ti år. Stemningen på halvøya de to deler var blitt så dårlig at ingen av dem egentlig var der veldig ofte. I den grad de møttes, var det i rettssalen.

Ifølge The Financial Times var Nygårds eiendom ganske spesiell, med kunstige vulkaner og templer. Han arrangerte fester som han selv beskrev som «karaoke, dans og massasje». De var beryktet for alle de unge kvinnene som ble kjørt opp innkjørselen.

Damemotene fra Nygård ble populære. Men nå er bedriften konkurs.

Høylytt krangel

Festene forstyrret Bacon, som ville nyte alderdommen i fred og ro på Bahamas.

Krangelen eskalerte raskt. Nygård hevdet på sin side at Bacon hadde satt opp høyttalere for å bruke dem som «ultrasoniske våpen». Politiet ble tilkalt, men fant ikke noe i nærheten av det Nygård anklaget naboen for.

Derfra gikk det bare nedover med naboskapet.

Nygård mente at Bacon forsøkte å presse ham til å selge. Da det brøt ut brann i den finsk-canadiske motemannens hus, anklaget han naboen for å ha tent på.

Da Bacons eiendomsbestyrer ble funnet død i svømmebassenget, hevdet Nygård at det var mord.

Politiet etterforsket påstandene. De fant ingenting.

Tegningen fra i fjor viser Peter Nygård i en kanadisk rettssal.

150 millioner for å sverte naboen

Nygård ga seg ikke. Han leide inn eksperter på å ødelegge andre menneskers gode navn og rykte.

Etter hvert dukket det opp reklamekampanjer og nyhetsinnslag der Bacon ble fremstilt som rasist. I Bahamas’ hovedstad Nassau dukket det opp demonstranter som hevdet at Bacon hadde forbindelser til den rasistiske organisasjonen Ku Klux Klan.

Nygård brukte rundt 150 millioner kroner på drittpakkene mot naboen.

Da det også dukket opp påstander om at Bacon drev med innsidehandel og andre ulovligheter, var begeret fullt. Nok en gang gikk finansmannen til sak mot moteskaperen.

Ifølge The Financial Times har Bacon brukt over en halv milliard kroner på advokater.

I forrige uke vant han frem. Nygård ble dømt til å betale naboen 203 millioner dollar, godt over 2 milliarder kroner.

Får neppe pengene

Dommen kan gi inntrykk av å være en knockoutseier for Bacon. Men amerikanske og canadiske medier som skriver om saken, tviler på at han noen gang får pengene.

Det går nemlig dårlig med Nygård. Bedriften hans er konkurs.

Et stort antall kvinner anklager ham for seksuelle forbrytelser. Både canadiske og amerikanske myndigheter har siktet ham for misbruk av mindreårige jenter, menneskehandel og voldtekt.

Festene på Bahamas står i sentrum for anklagen. Han skal ha fløyet inn jenter som var under den seksuelle lavalderen.

Nå sitter han fengslet i Canada. Advokatene hans kjemper imot at han utleveres til USA, melder canadiske CBC.

For noen år siden hevdet Nygård at han hadde stanset aldringsprosessen ved hjelp av stamceller. Nå klager han over at han eldes og blir syk. Skylden gir han på den karbohydratrike fengselsmaten.