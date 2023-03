TV 2: Farouk Abdulhak innrømmer å ha vært involvert i dødsfall

Opplysningene kommer frem i en ny dokumentarserie, der en BBC-journalist fikk kontakt på Snapchat. Abdulhak skal ha skrevet at han «beklager dypt det som skjedde».

Dette bildet av Farouk Abdulhak ble publisert av britisk politi i 2008.

28.03.2023 07:29 Oppdatert 28.03.2023 08:30

23 år gamle Martine Vik Magnussen ble funnet drept i London i 2008.

Den jemenittiske milliardærsønnen Farouk Abdulhak ble raskt mistenkt for drapet. Han reiste til hjemlandet Jemen og har siden holdt seg skjult der.

Nå innrømmer han å ha vært involvert i Martine Vik Magnussens død, melder TV 2.

I en dokumentarserie sier han at Magnussens død var et resultat av «a sex accident gone wrong» – «en sex-ulykke som gikk galt».

Han skriver i en annen melding at han «beklager dypt det som skjedde».

Martine Vik Magnussen

Faren til Martine Vik Magnussen mener Abdulhaks uttalelser er en innrømmelse av drap.

– Etter min mening er dette en ren innrømmelse av drap. Det omdefinerer hele saken. Jeg mener det er en regelrett «game changer», sier Odd Petter Magnussen til NTB.

BBC har publisert et klipp der faren får høre et opptak fra en av telefonsamtalene.

– Jeg er sint. Jeg skal ta ham, på den ene eller den andre måten, sier faren etter å ha hørt klippet.

Odd Petter Magnussen mener Abdulhak nå har innrømmet drap.

Funnet i kjeller

Martine Vik Magnussen døde ifølge obduksjonsrapporten av «press mot halsen». På kroppen ble det funnet 43 kutt og sår, som tydet på overfall eller kamp.

Magnussen forlot den eksklusive nattklubben Maddox i London sammen med Abdulhak den kvelden hun døde.

Britisk politi har i de 15 årene siden drapet forsøkt å komme i kontakt med Abdulhak, men uten hell. Storbritannia har ingen utleveringsavtale med Jemen.

Magnussens familie har i årene etter kjempet en lang kamp for rettferdighet.

Kom i kontakt på Snapchat

Den nye dokumentaren er et samarbeid mellom BBC og TV 2. I en artikkel hos BBC redegjør reporter Nawal Al-Maghafi nærmere for sin kontakt med Abdulhak.

Hun fikk først svar fra ham på Snapchat, og vant hans tillit fordi de begge er fra Jemen. Al-Maghafi fortalte ikke først at hun var journalist. Men da hun avslørte det, brøt ikke Abdulhak kontakten.

Journalisten dro på et tidspunkt til Jemen for å forsøke å møte Abdulhak. Men han ville kun møte henne hjemme, og det tok hun ikke sjansen på. Han har ikke villet gi noe offisielt intervju.

Abdulhak har likevel svart på mange spørsmål. Han forklarer at han ikke husker så mye fra den omtalte kvelden, og at det skyldes kokain. «Jeg angrer på at jeg kom hit (til Jemen)», skriver Abdulhak, og sier at han burde blitt i London og tatt konsekvensene av det.

Han vil likevel ikke reise og melde seg for politiet nå. Det mener han er for sent.