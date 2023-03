TV 2: Farouk Abdulhak innrømmer skyld

Opplysningene kommer frem i en ny dokumentarserie. Abdulhak skal ha skrevet i en melding at han «beklager dypt det som skjedde».

Dette bildet av Farouk Abdulhak ble publisert av britisk politi i 2008.

28.03.2023 07:29 Oppdatert 28.03.2023 07:43

23 år gamle Martine Vik Magnussen ble funnet drept i London i 2008.

Den jemenittiske milliardærsønnen Farouk Abdulhak ble raskt mistenkt for drapet. Han reiste til hjemlandet Jemen og har siden holdt seg skjult der.

Nå innrømmer han skyld for Martine Vik Magnussens død, melder TV 2.

I en dokumentarserie sier han at Magnussens død var et resultat av «a sex accident gone wrong» – «en sex-ulykke som gikk galt».

Han skriver i en annen melding at han «beklager dypt det som skjedde».

Funnet i kjeller

Martine Vik Magnussen døde ifølge obduksjonsrapporten av «press mot halsen». På kroppen ble det funnet 43 kutt og sår, som tydet på overfall eller kamp.

Magnussen forlot den eksklusive nattklubben Maddox i London sammen med Abdulhak den kvelden hun døde.

Britisk politi har i de 15 årene siden drapet forsøkt å komme i kontakt med Abdulhak, men uten hell. Storbritannia har ingen utleveringsavtale med Jemen.

Den nye dokumentaren er et samarbeid mellom BBC og TV 2. BBCs reporter skal ha fått kontakt med Abdulhak gjennom Snapchat, uten å først oppgi at hun var journalist. Reporteren har ikke møtt Abdulhak.

Abdulhak skriver ifølge TV 2 også at «Jeg angrer på at jeg kom hit (til Jemen)», og at han burde blitt og tatt konsekvensene av det.