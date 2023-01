Sverige vil delta i Natos missilforsvar. Men vil ikke gå med på Tyrkias krav.

Nato-sjefen og Sveriges statsminister fremsto sikre på svensk Nato-medlemskap.

Fra venstre: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Sveriges tidligere statsminister og leder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson deltok på konferansen Folk och Försvar i Sverige søndag.

08.01.2023 14:03 Oppdatert 08.01.2023 16:05

Sammen med Sveriges statsminister Ulf Kristersson deltok Natos generalsekretær Jens Stoltenberg søndag på konferansen til organisasjonen Folk och Försvar i Sälen i Sverige.

Sverige, sammen med Finland, er på god vei til å bli Nato-medlem. Men én hindring står i veien: Tyrkia.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gått med på en avtale om å tillate svensk og finsk medlemskap. Men han har kommet med en rekke krav til Sverige.

Men de får han trolig ikke oppfylt. Det sa Kristersson søndag.

Følger loven

– Tyrkia bekrefter at vi har gjort det vi sa at vi skulle gjøre, men de sier også at de ønsker ting vil ikke kan eller vil gi dem, sa Kristersson i sin tale søndag.

Det er ikke kjent hvilke tyrkiske krav Kristersson henviste til, men Tyrkia har blant annet krevd utlevering av det de omtaler som «terrorister» som befinner seg i Sverige.

Regjeringen i Sverige har understreket at de forholder seg til svensk og europeisk lov. De påpeker at det er opp til rettsvesenet og myndighetene å avgjøre om noen kan eller skal utleveres.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har stilt flere krav til Sverige for å støtte landets Nato-medlems

Luftvåpen og missilforsvar

Kristersson virker likevel trygg på at Sverige vil bli medlem av forsvarsalliansen. Søndag indikerte han noen ting Sverige vil gjøre som Nato-medlem:

Sverige skal være med i Natos missilforsvar og vil bidra til å patruljere luftrommet over Baltikum, Svartehavet og Island.

Hæren skal stå klare til å bidra til Natos forsvar av de baltiske landene

Han nevnte også luftvern og Saabs «Globaleye». Sistnevnte er et sensorsystem integrert på fly.

– Ukraina-krigen har vist hvor viktig det er med et moderne luftforsvar for å beskytte sivilbefolkningen og infrastruktur, sa Kristersson. Det melder SVT.

Rask prosess

Nato-sjef Jens Stoltenberg påpekte at det var farlig å undervurdere Russland. Men han sa også at svensk og finsk Nato-medlemskap vil styrke forsvarsalliansen.

– Vi er dypt takknemlige for det Sverige og Finland kan bidra med for å styrke vårt felles forsvar, sa Stoltenberg.

– Dere har sterke forsvar. Dere har operert sammen med Nato i mange år. Og dere har en moderne forsvarsindustri, la han til.

Og selv om Tyrkia for øyeblikket blokkerer svensk og finsk medlemskap, påpekte Stoltenberg at ingen land tidligere har gått raskere gjennom prosessen enn Sverige og Finland.

– Jeg forstår utålmodigheten, men det har gått veldig fort, sa Stoltenberg. Han la til at flere Nato-land, deriblant USA, har gått med på å garantere for Sveriges og Finlands sikkerhet.

Også Finlands utenriksminister Pekka Haavisto var med på konferansen. Han understreket at Finland og Sverige står sammen i spørsmålet om Nato-medlemskap.

– Det haster ikke så mye for Finland å gå inn i Nato at vi ikke kan vente til Sverige får klarsignal, sa han.

Militærhjelp til Ukraina

Krigen i Ukraina var ellers et sentralt tema under konferansen i Sälen, der Kristersson lovet mer svensk militærhjelp til ukrainerne.

Stoltenberg understreket på sin side at det i hans øyne ikke foreligger noen umiddelbar fare for at Russland planlegger angrep mot Nato-land.

– Russland har nå det meste av sin militære kapasitet bundet opp i Ukraina. Vi ser ingen umiddelbar fare for angrep mot Nato-land, sa han.