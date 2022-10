Ukrainere får norsk ekspresstrening i krigens folkerett før soldatlivet

Når sivile ukrainere skal bli soldater på rekordtid, øver de ikke bare på kamp og overlevelse. De må også lære reglene så de unngår å bli krigsforbrytere.

Ukrainere trener på hva de skal gjøre når en ukjent person nærmer seg stillingen deres. Treningen foregår på en britisk militærbase i Nord-England.

En person kommer gående gjennom skogen mot ukrainernes stilling. Er det en fiende? Eller en av deres egne? Eller kanskje en sivil? Kampklare soldater skal i løpet av kort tid ta avgjørelser som er livsviktige – for dem selv og for den grønnkledde som kommer gående.

– Legg deg ned! roper ukrainerne, med våpen rettet mot ham.

Episoden er et spill, en del av treningen til ukrainerne som får intensivtrening av norske instruktører i Storbritannia. De skal lære å ta vare på seg selv og drepe fienden. Men de må også lære om reglene som skal redusere de menneskelige lidelsene.

– Vi starter dag én med undervisning i krigens folkerett, og det er en tråd vi tar med oss gjennom hele utdanningen, med caser, sier Ole Kirkemoe, kompanisjef fra Telemark Bataljon Brigade Nord, til NTB.

Disse ukrainerne får opplæring i av norsk befal i Storbritannia. Før jul befinner de seg mest sannsynlig ved fronten.

– Lærer å følge ordre

På slagmarken skal beslutninger tas raskt. Men soldatene kan ikke handle på instinkt, skyte for sikkerhets skyld for å berge seg selv og kameratene.

– Vi er soldater og lager soldater, og de ukrainerne vi har her, blir også soldater. De blir vant til å forholde seg til ordre, lover og regler. Spesielt når det gjelder krigens folkerett har vi en rød tråd, i samarbeid med britene, gjennom hele femukersperioden, sier Kirkemoe.

En av soldatene som får opplæring av norske instruktører på en militærbase i Nord-England, kaller seg McGregor. Han kommer fra Lviv og jobber egentlig med medier og kommunikasjon.

Til sammen 7000 ukrainere har fått opplæring gjennom det britiske initiativet. Kurset er på bare fem uker.

– Vi har hatt flere leksjoner om reglene for krig. Vi vil forsøke å følge dem.

– Tror du det kommer til å bli lett?

– Vi vil gjøre vårt beste, for vi ser fordelen av å følge dem, sier han.

Mange regler

Krig er grusomt, men over mer enn hundre år har det likevel blitt utviklet regler som skal hindre at de menneskelige lidelsene blir større enn nødvendig.

De krigende partene skal skille mellom sivile bygninger og personer på den ene siden og militære mål på den andre.

Et angrep på et militært mål må være proporsjonalt: Skadene som sivile påføres, skal ikke være for omfattende i forhold til det man vil oppnå. Man skal behandle krigsfanger skikkelig. En såret russer skal også få førstehjelp.

Reglene gjelder også for ukrainere som kjemper for sitt lands overlevelse og uavhengighet mot en brutal russisk angrepskrig. Angrepskrig er i seg selv et brudd på folkeretten, og FN har slått fast at Russland har begått krigsforbrytelser, inkludert ulovlige henrettelser og tortur.

– Vi er soldater og lager soldater, og de ukrainerne vi har her, blir også soldater. De blir vant til å forholde seg til ordre, lover og regler, sier kompanisjef Ole Kirkemo i Telemark bataljon.

Røde Kors vokter reglene

– Generelt har vi tidligere erfart at både russiske og ukrainske myndigheter har vært opptatt av krigens folkerett. Ingen av dem har sagt det ikke gjelder. Da må de sørge for at soldatene har den kunnskapen de trenger, sier Ivar Stokkereit, som leder folkerettsenheten i Røde Kors i Norge.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har et spesielt ansvar for å følge med på og si fra om brudd på reglene. Nylig ble de kritisert av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for ikke å ha undersøkt forholdene for ukrainske krigsfanger i det beryktede fengselet Olenivka i russiskokkuperte Donetsk. Røde Kors har svart at de står klar på bakken, men ikke får tilgang.

På spørsmål om de også har tatt opp ting på ukrainsk side, svarer Stokkereit at de ikke vil fordele skyld i offentligheten, men heller har konfidensiell dialog.

– Vi følger nøye med, og vi har jevnlig og god dialog med begge parter i konflikten. Det er dem vi snakker med, sier han.

Ukrainske «McGregor» fra Lviv skal legge det sivile livet bak seg og bli soldat. I løpet av noen uker skal han lære å klare seg i felt og drepe fienden, men også hva som ikke er lov selv i krig.

Vanskelige beslutninger på kort tid

Røde Kors bistår i opplæringen av norske soldater. Men Stokkereit har ingen kjennskap til opplæringen de ukrainske soldatene nå får. Det er et program den britiske hæren har laget, og som norsk befal, under ledelse av Heimevernet, bidrar med å gjennomføre.

Befalet kommer fra Forsvarets hurtige reaksjonsstyrke, hovedsakelig Telemark bataljon, det vil si profesjonelle soldater.

Krigens folkerett står altså på pensum, men kurset er kort – svært mye skal læres i løpet av fem korte uker.

Stokkereit sier det er ekstremt viktig at reglene for krig er en del av grunnutdanningen for alle soldater. De må vite at de ikke bare kan gå til angrep selv om de har fienden i sikte.

– Satt på spissen må de gjøre avveininger om de man ser gjennom siktet, skal overleve eller dø. Dette er teoretisk komplisert, det vil være enda mer komplisert for dem som skal gjøre vurderingen på slagmarken. Det er ikke sånn at man kan gjennomføre et angrep fordi det en fiende der. Hvis det også er sivile der, må man ta det med i vurderingen, forklarer han.