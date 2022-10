Prorussiske myndigheter forlater okkuperte Kherson

De russisklojale myndighetene i byen Kherson sør i Ukraina forlater nå byen, opplyser en Moskva-lojal tjenestemann.

Ukrainske soldater undersøker en grøft som russiske soldater har gravd i Kherson fylke, etter å ha gjenerobret området.

NTB-AFP

19. okt. 2022 11:37 Sist oppdatert én time siden

Evakueringen skjer samtidig som ukrainske styrker gjennomfører en motoffensiv i Kherson fylke for å gjenerobre okkuperte områder.

– Hele administrasjonen forflytter seg alt i dag til den venstre bredden av Dnipro-elven, sier den russisk-innsatte lederen i Kherson fylke, Vladimir Saldo, på statlig russisk fjernsyn.

Evakueringen skjer ifølge ham fordi administrasjonen tar sine forholdsregler, men han sier at de russiske styrkene blir værende i byen.

– Byen blir værende helt og fullt på våre hender, men vi må sørge for at sivilbefolkningen er trygg. Det er ingen som vil gi slipp på Kherson. De russiske soldatene vil kjempe til døden, sier Saldo.

Kamper

Det er de siste dagene meldt om harde kamper i fylket, og flere områder er ifølge Ukraina inntatt av ukrainske styrker.

Ifølge nestlederen i den Moskva-lojale administrasjonen, Kirill Stremousov, har de ukrainske styrkene angrepet landsbyene Nova Kamianka og Beryslav, men angrepene er slått tilbake.

Stremousov hevder også at Ukraina har satt inn titusenvis av soldater for å gjenerobre Kherson.

Russiske styrker skal på sin side ha hatt framgang i Kharkiv-fylket og hevder å ha erobret flere områder fra ukrainske styrker der.

Evakueres med båt

Tidligere onsdag opplyste Saldo at mellom 50.000 og 60.000 innbyggere i byen Kherson skal evakueres de seks neste dagene.

Sivile får kun anledning til å reise i retning Russland eller til andre russiskkontrollerte områder i Ukraina.

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti meldte onsdag at evakueringer alt er i gang og at innbyggere fraktes over til den andre siden av elva Dnipro med ferjer.

Nyhetsbyrået skriver også at innbyggerne har mottatt tekstmeldinger der de blir bedt om å evakuere «før den ukrainske hæren begynner å bombe».

Regjeringen i Kyiv sier Russland nå forsøker å skremme sivilbefolkningen i Kherson til å evakuere.