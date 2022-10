Prorussiske myndigheter i okkuperte Kherson forlater byen

De russisklojale myndighetene i byen Kherson sør i Ukraina er i ferd med å bli evakuert fra byen, opplyser en Moskva-lojal tjenestemann.

Ukrainske soldater undersøker en grøft som russiske soldater har gravd i Kherson fylke, etter å ha gjenerobret området.

NTB-AFP

22 minutter siden

Evakueringen skjer samtidig som ukrainske styrker gjennomfører en motoffensiv i Kherson fylke for å gjenerobre okkuperte områder.

– Hele administrasjonen forflytter seg allerede i dag, til den venstre bredden av Dnipro-elven, sier den russisk-innsatte lederen i Kherson fylke, Vladimir Saldo, på statlig russisk fjernsyn.

Han insisterer på at russiske styrker kommer til å fortsette «å kjempe til døden» for igjen å ta kontroll over byen.

Det er de siste dagene meldt om harde kamper i fylket, og flere bebodde områder er inntatt av ukrainske styrker.

Tidligere onsdag opplyste Saldo at mellom 50.000 og 60.000 innbyggere i byen Kherson skal evakueres de seks neste dagene.

Samtidig meldte det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at evakueringer med båt allerede er i gang. Innbyggerne flyttes til den andre siden av elva Dnipro, og skal etter alt å dømme reise videre til Russland.

Nyhetsbyrået skriver også at innbyggerne har mottatt tekstmeldinger der de blir bedt om å evakuere «før den ukrainske hæren begynner å bombe».