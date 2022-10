Skader på undersjøiske kabler til Shetland

Store skader på en undersjøisk kabel til Shetland har gjort at øya er «avkoblet» fra fastlandet.

Lerwick, den største byen på Shetland, skal være uten telefoni og internett.

Ifølge britisk politi skal det ikke være mulig å bruke telefoner, internett og datamaskiner på øya, skriver BBC. arrow-outward-link

Det kan ta flere dager før telekommunikasjonen er tilbake.

Skadene skjer samtidig som det pågår reparasjoner på en undersjøisk kabel mellom Shetland og Færøyene som ble skadet forrige uke. Den kabelen er forventet reparert lørdag, ifølge teleselskapet på Færøyene.

Årsaken til skadene er ennå ikke kjent. Men at to undersjøiske kabler er skadet på samme tid i området, er høyst uvanlig.

– Vi tror det er fiskebåter som har skadet kablene, men det er veldig uvanlig at vi har to problemer på samme tid, uttaler sjef for infrastruktur i det Faros Telekom på Færøyene, Páll Vesturbú, til BBC.