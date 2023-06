Avdijivka-eksempel på storm av russisk skyttergrav Dronevideo fra ukrainsk kilde – geolokalisert og verifisert. I Avdijivka-området juni 2023. En ukrainsk drone filmer et angrep mot en russisk skyttergrav ved Avdijivka-fronten i Donetsk. Videoen viser hvordan ukrainerne raskt kjører frem. Soldatene hopper ut, sprer seg og rykker frem. I løpet av noen minutter med nærstrid trekker russerne seg ut. Nok en skyttergrav er erobret. Her fosset ukrainerne frem. Men det vanskeligste gjenstår: Hvordan slå hull på Putin-linjen?

I månedsvis har de gravd seg ned, men hvor godt fungerer de russiske forsvarsverkene? Det kan avgjøre den ukrainske motoffensiven.

14.06.2023 16:41

Den ukrainske motoffensiven er i gang. Men russerne har hatt månedsvis til å bygge forsvarsverk. Videoen fra en ukrainsk brigade ved Avdijivka viser hvordan det kan se ut når ukrainerne stormer russiske skyttergraver. Og det skal de gjøre veldig mange ganger for å ta tilbake eget land.

Langs hele fronten har nemlig Russland gravd seg ned. Et nøkkelspørsmål i dagene fremover er hvor gode forsvarsverk russerne har.

Fremdeles har ukrainerne bare nådd den første russiske forsvarslinjen. Det vanskeligste gjenstår. Men på ett sted nærmer de seg hovedforsvarsverket.

I Zaporizjzja-regionen har ukrainerne fosset frem langs Mokri Jali-elven i det som har fått navnet Vremivka-offensiven:

Hovedforsvarsverket

Nå står ukrainerne i landsbyen Makarivka. Omtrent 1 mil unna ligger den største prøvelsen så langt.

Forsvarsverkene består av flere parallelle linjer med miner, skyttergraver, artilleri og stridsvognhindringer. Det omtales som et av de største som er bygget i verden siden andre verdenskrig.

Putins forsvarslinje i sør, hvor angrepet foregår, kaller russerne Surovikin-linjen. General Sergej Surovikin blir ofte omtalt som General Armageddon. Han ledet de russiske styrkene i fjor da terrorbombingen av ukrainske byer startet.

– Forsvaret jeg var del av, har falt, skriver en russisk soldat på Telegram.

– Ukrainerne fikk det ikke lett, de mistet både utstyr og folk. De har ikke nådd Surovikin-linjen. Men hvis de bryter gjennom, er det mulig å si at motoffensiven har vært en suksess.

Innlegget er delt av flere av de store militærbloggerne det siste døgnet.

De ubesvarte spørsmålene

Det finnes flere analytikere som har brukt de siste månedene til å kartlegge de russiske forsvarsverkene. En av disse er Brady Africk.

Han har delt materialet med Aftenposten og bekrefter at fremdeles har ikke ukrainerne nådd frem til hovedforsvarsverket. Africk er særlig spent på hvordan situasjonene vil utvikle seg i sør.

– Her er det et tett nettverk av skyttergraver, barrierer og minefelt, sier han til Aftenposten og legger til at det er for tidlig å komme med en konklusjon over de russiske forsvarsverkene.

Fremdeles gjenstår fire nøkkelspørsmål:

1. Kvaliteten på selve forsvarsverkene: Tidligere har russiske kilder vært svært skeptiske til kvaliteten på egne konstruksjoner. Men dette kan også være et narrespill for å lure ukrainerne til å tro at de får lett motstand.

Slik skal forsvarsverkene være bygget:

1. ledd: Man utnytter terrenget for å stoppe fienden: Et vassdrag, en høyde, en tett skog. 2. ledd: Man legger ut sperringer. Det kan være miner, dype vollgraver og hindre. I Ukraina bruker russerne først og fremst dragetenner, hvite betongblokker. 3. ledd: Disse sperringene skal deretter kunne forsvares. Soldater må kunne skyte på fienden.

2. Koordineringen av forsvaret: For at forsvarsverkene skal være effektive, må de kunne forsvares. Da må flere deler av det russiske militæret snakke godt sammen.

3. Den russiske kampmoralen: På russisk side har det vært flere eksempler på at soldater har dårlig kampmoral.

4. Den store artilleriduellen: Ukrainerne har siden april prøvd å forberede offensiven. Hver dag bombes de bakre linjene. Det er avgjørende for om offensiven skal lykkes.

Ukrainerne hevder å ha ødelagt blant annet 82 russiske ammunisjonsdepoter, 118 artilleriposisjoner og 52 systemer for elektronisk krigføring de siste åtte ukene.

Mandag ble for eksempel en russisk general drept. Onsdag kom det frem at en tsjetsjensk forsvarstopp ble skadet da hans kjøretøy ble bombet.

Dette har skjedd det siste døgnet:

Det store bildet

Ukrainerne fortsetter motoffensiven med mindre angrep langs i hovedsak tre akser i sør og øst.

Vremivka-offensiven har nådd cirka 6,5 kilometer frem. Men ukrainerne møter til kraftig motstand.

Tapene øker kraftig. Men hvem taper mest?

Data fra de uavhengige nederlandske analytikerne i Oryx gir dette bildet:

De dokumenterte tapene er fortsatt størst på russisk side. Men ukrainerne lider nesten like store tap.

Ukrainerne har blant annet mistet 16 nye amerikanske Bradley-stormpanservogner. Dette utgjør 15 prosent av vognene Ukraina fikk, skriver CNN.