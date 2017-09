Nederlag etter nederlag for Uber i Europa

Mens Uber har etablert seg som en naturlig del av hverdagen i amerikanske byer, har selskaper gått på nederlag etter nederlag i Europa. Hittil har transporttjenesten hatt et forferdelig år med mange slag mot selskapets omdømme, også i hjemlandet.

Det siste skuddet for baugen kom fredag, da transportmyndighetene i London bestemte at Uber ikke får fortsette i storbyen. Blant annet beskriver de selskapet som uegnet til å drive privat persontransport og kritiserer dets måte å håndtere lovbrudd på.

Dermed må rundt 3,5 millioner brukere finne seg en annen måte å komme seg rundt på. Tjenesten har 40.000 sjåfører i metropolen, ifølge Reuters.

Toby Melville / Reuters / NTB scanpix

Skandaler i fleng det siste året

Flere tilfeller av seksuell trakassering og mobbing er blitt rullet opp i selskapet siden februar. Det har kostet Uber-gründer og administrerende direktør Travis Kalanic og en rekke andre toppsjefer jobbene. Kalanic trakk seg etter en rekke anklager om at han har fostret en svært uheldig selskapskultur.

Han er gullgutten som skapte Uber. Les Aftenpostens sak om Travis Kalanic her.

Blant annet har en tidligere ingeniør stått frem med fullt navn og sagt at hennes anklager om seksuell trakassering og kjønnsdiskriminering ble ignorert av sjefer høyt oppe i systemet.

Uber er også blitt beskyldt for å stjele teknologi fra Google og å ha laget en falsk versjon av appen for å kunne operere ulovlig i enkelte områder uten å bli oppdaget av myndighetene, skriver nyhetsbyrået AP.

Danish Siddiqui / Reuters / NTB scanpix

Tapte rettssaker i Frankrike, Tyskland og Italia

Uber opererer i flere enn 600 byer verden rundt. Av disse oppgir selskapet at 96 byer er i Europa. I tillegg til de interne problemene har Uber gått på en rekke rettslige nederlag de siste årene i hele Europa.

I Paris ble Uber i 2016 dømt til å betale 800.000 euro for å ha drevet en ulovlig drosjetjeneste med amatørsjåfører. Til tross for tap i retten er tjenesten fortsatt svært populær i den franske hovedstaden, som i september 2011 var den første byen utenfor USA hvor Uber ble lansert.

En rettsinstans i Frankfurt slo i 2014 fast at Uber-sjåførene må ha spesiell tillatelse for å kunne kjøre, noe som førte til at Uber trakk seg ut av flere tyske storbyer, blant andre Frankfurt, Hamburg og Düsseldorf.

I april i år ble Uber og andre lignende tjenester forbudt i Italia, men forbudet ble etter kort tid annullert i en høyere rettsinstans. Ifølge britiske Independent er det likevel bare et tidsspørsmål før Uber trekker seg helt ut av landet.

LES OGSÅ: Aftenpostens kommentator Joacim Lund i sommer: Det ulmer i Uber-kulissene.

Store forskjeller på tilbudet i Skandinavia

I andre europeiske land er Uber helt fraværende. Hverken i Bulgaria eller Ungarn er Uber å finne, etter lovpålegg fra myndighetene. En ny lov i Ungarn har gjort det mulig for myndighetene å blokkere internett-tilgang til «ulovlige tjenesteleverandører».

Også i Danmark er Uber bannlyst. Etter mindre enn tre år trakk seg ut etter at danske myndigheter påla Uber å ha utstyr som taksameter og setesensorer i bilene.

I Norge anbefalte delingsøkonomiutvalget tidligere i vår at Uber skal bli lovlig. Politiet på sin side mener at Uber driver med ulovlig næringsvirksomhet, men enn så lenge fortsetter tjenesten å være tilgjengelig her til lands.

Etter at flere enn 300 sjåfører ble gransket av skattemyndighetene i Sverige, måtte Uber legge ned deler av sine tjenester i 2016. De har likevel en begrenset tjeneste.