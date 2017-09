21-åring pågrepet etter angrep mot T-bane i London

21-åringen ble pågrepet i Hounslow lørdag, rundt klokken 23.50 lokal tid, opplyser Metropolitan Police i en pressemelding.

Videre skriver de at mannen ble pågrepet terrorlovgivningen i Storbritannia, og tatt med til en politistasjon sør i London der han fortsatt sitter i politiets varetekt.

Én pågrepet allerede

Han er den andre personen som er pågrepet etter bombeangrepet mot en stappfull T-bane i London.

Lørdag ble en 18 år gammel mann pågrepet inne i avgangshallen på ferjeterminalen i Dover, og politiet mistenker at han forsøkte å rømme fra landet. Politiet betegnet pågripelsen som et gjennombrudd.

Fortsetter søk i Surrey

Senere lørdag aksjonerte væpnet politi mot en bolig i forstaden Sunbury i Surrey sør for London. Det er uklart om dette har noen tilknytning til pågripelsen av en 21-årig mann søndag.

Ifølge BBC gjør imidlertid politiet fortsatt søk i boligen, som tilhører et eldre par som er kjent for å huse hundrevis av barn, inklusive flere flyktninger.

Folk ble trampet ned

Det var fredag rundt klokken 09.30 at en hjemmelaget bombe gikk av på et tog på undergrunnsstasjonen Parsons Green i London.

Terrorangrepet er det femte på seks måneder i Storbritannia.

Eksplosjonen utløste en «vegg av ild» gjennom vognen. En rekke personer fikk brannskader, og andre ble skadet folk da de ble trampet ned da folk stormet ut av undergrunnen i full panikk.

Ingen mennesker ble drept, men 29 ble skadd.

Detonerte ikke ordentlig

Bomben befant seg i en hvit bøtte som var gjemt i en handlepose fra supermarkedkjeden Lidl. Bøtten er delvis intakt, noe som tyder på at bombeeksplosjonen bare var delvis vellykket.

Trolig er det grunnen til at ingen ble drept, og at ingen av dem som ble skadd, har livstruende skader.

Britiske myndigheter hevet trusselnivået til det høyeste nivået etter fredagens angrep. At trusselnivået er hevet til «kritisk» innebærer at hundrevis av soldater blir satt inn for å hjelpe politiet på offentlige steder over hele landet.

IS har hevdet å stå bak, men det er ikke bekreftet av noen andre enn dem selv.