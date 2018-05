Jacob Wærness har tidligere vært ansatt i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Nå er han arrestert i Paris, på begjæring av franske tollmyndigheter, anklaget for å ha finansiert terrorister i Syria.

Det er den franske avisen Le Monde som melder dette.

Wærness var fra 2011–2013 ansatt som sikkerhetssjef for den franske sementprodusenten Lafarge, som hadde en fabrikk i Jalabiya, rundt 15 mil fra Aleppo nord i Syria.

IS opererte i området

Etter at syriske regjeringsstyrker trakk seg ut av området i 2011, måtte Lafarge forholde seg til ulike kampgrupper. IS var i ferd med å gjøre seg gjeldende.

– Det var en forverring hele tiden, og det spredte seg. Etterhvert begynte det å danne seg militsgrupper, og du så at de bare vokste i omfang, sa Wærness til A-magasinet i fjor høst.

Aftenposten har ikke klart å komme i kontakt med Wærness torsdag ettermiddag.

Tor Stenersen

Åtte siktede

Syv andre som er eller har vært tilknyttet ledelsen i Lafarge, skal også være siktet i saken. De er anklaget for å ha betalt penger til terrororganisasjoner i Syria for at Lafarge skulle kunne fortsette med sin produksjon ved fabrikken i Jalabiya.

Wærness snakker arabisk og var selskaptes sikkerhetssjef. Han anklages for å ha vært i kontakt med lederskikkelser i forskjellige kampgrupper i Syria.

Wærness skal ha deltatt i et møte med lederne for flere opprørsfraksjoner i september 2012 i Gaziantep i Tyrkia.

Pågrepet i transitthallen

Wærness skal ifølge Le Monde ha blitt pågrepet i transitthallen på flyplassen Charles de Gaulle i Paris 2. mai. Fredag blir han fremstilt for en dommer.

Wærness ble sitert av NRK i fjor sommer, og nektet da for å ha betalt penger for at fabrikken kunne fortsette sin virksomhet.

– Løsepenger for gisler

– Jeg betalte aldri penger direkte til disse gruppene. De eneste gangene jeg betalte ut penger var løsepenger for gisler som ble betalt til grupper innen FSA, sa han.

FSA var moderate opprørere i Den frie syriske hær.

NRK skriver også at Wærnes står på Assads liste over personer som skal arresteres hvis de kommer til Syria.

Le Monde skriver at franske etterforskere lenge hadde forsøkt å oppnå kontakt med Wærness som de siste årene har oppholdt seg i Sveits. Wærness skal ha sagt seg villig til å møte de franske etterfoskerne i Sveits, eller la seg avhøre via Skype.