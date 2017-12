NATO-landene er enige: Stoltenberg får to ekstra år som generalsekretær

Avgjørelsen ble tatt under et møte blant NATO-ambassadørene i Det nordatlantiske råd mandag formiddag.

Jens Stoltenberg tok over som generalsekretær i oktober 2014 og fikk i utgangspunktet en periode på fire år. Med forlengelsen på to år betyr det at han blir sittende frem til høsten 2020.

-Jeg har fått et forsterket og fornyet mandat. Jeg er glad for tilliten til 29 allierte har vist meg, sier Stoltenberg til Aftenposten i Brussel.

Han blir dermed den lengstsittende NATO-sjefen siden tyske Manfred Wörner som ledet alliansen fra 1988 til 1994.

– Jeg ble overrasket over at spørsmålet om to år kom opp. Det hele tiden blitt vist til at ett års forlengelse har vært regelen siden i NATO siden den kalde krigen, men da jeg ble spurt, trengte jeg ikke lang betenkningstid.

Støtte fra USA og Tyskland

Etter det Aftenposten kjenner til har det lenge vært bred oppslutning blant NATO-landene om at Stoltenberg skulle få forlenget oppdraget med et år, men flere land, deriblant Tyskland, tok til orde for at han burde få to år til.

I forrige uke gikk de ut offentlig og sa at han burde få sitte til 2020.

– Jens Stoltenberg er en utmerket generalsekretær og har Tysklands fulle støtte, uttalte forsvarsminister Ursula von der Leyen i en pressemelding.

Også USA har uttrykt varm støtte.

– Han gjør en utmerket jobb, og jeg tror samtlige medlemmer i alliansen er veldig støttende til en forlengelse, sa USAs NATO-ambassadør Kai Bailey Hutchison til NTB i forrige uke.

Terror, Russland og europeisk opprustning

Særlig tre saker har preget Stoltenbergs første periode som generalsekretær: Styrkingen av NATOs forsvar mot Russland i øst, å finne en relevant rolle for alliansen i kampen mot terror og å sørge for at NATO-landene i Europa begynner å øke forsvarsbudsjettene igjen, etter mange år med kutt.

– Det er en tid som krever mye av NATO, men det gjør også jobben ekstra meningsfylt, sier Stoltenberg.

Han sier NATO er på rett vei, men at han fortsatt føler at han har mye ugjort.

– For å bruke et slagord jeg brukte i norsk politikk noen ganger: Vi er stolte, men ikke fornøyde.

Stoltenberg har også måttet håndtere spørsmål rundt alliansens fremtid etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA. I valgkampen omtalte Trump NATO som «utdatert» og truet med at USA ikke ville stille opp for land som ikke betalte sin del av regningen.

En annen krevende sak for Stoltenberg har vært militærkuppet i Tyrkia og utviklingen i landet i tiden etterpå. Aftenpostens har tidligere skrevet om president Recep Tayyip Erdoğans store utrenskning i NATO. Flere hundre tyrkiske offiserer og tjenestemenn i NATO fikk sparken etter kuppet.

