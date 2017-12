Tårene trillet under nobelprisutdelingen. Thurlow fortalte hvordan hun opplevde det da byen hennes ble utradert.

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpens (ICAN) mottar prisen for sitt arbeid for å traktatfeste et forbud mot atomvåpen.

Thurlow som fyller 86 i januar, var bare noen kilometer unna da amerikanerne i august 1945 slapp en atombombe over den japanske byen.

– Jeg husker fortsatt den morgenen klart og tydelig. Kl. 8:15 så vi et blendende blåhvitt lysglimt fra vinduet. Jeg husker følelsen av å sveve i luften.

Da hun kom til seg selv igjen, var det stille og mørkt. Hun satt fast under en sammenrast bygning.

– Jeg begynte å høre svake rop fra mine klassekamerater: «Mamma, hjelp meg. Gud, hjelp meg.»

– Så plutselig, kjente jeg et par hender som berørte min venstre skulder og jeg hørte en mann si: «Ikke gi opp! Fortsett å dytte! Jeg skal forsøke å få deg løs. Ser du det lyset som kommer gjennom den åpningen? Kryp mot det så raskt du kan.»

Byen sto i brann

Da hun krøp ut, sto ruinene i brann. De fleste av mine klassekamerater som var i den bygningen, ble brent levende. Et opptog av spøkelsesaktige skikkelser slepte seg forbi. Mennesker med groteske skader, med blødende, forbrente, svidde og oppsvulmede kropper. De manglet kroppsdeler og kjøtt og hud hang i laser fra beina deres. Noen hadde øyeeplene hengende i hendene. Hos noen hadde buken sprukket og tarmene hang ut. Den ekle stanken av brent menneskekjøtt fylte luften.

– Slik ble min elskede hjemby utradert med en bombe. De fleste av innbyggerne var sivile som ble forbrent, fordampet, forkullet – blant dem medlemmer av min egen familie og 351 av mine skolekamerater.

Hundretusenvis døde

I ukene, månedene og årene som fulgte skulle ytterligere flere tusen dø, ofte på tilfeldig og mystisk vis, som følge av senvirkningene av strålingen. Selv den dag i dag er det overlevende som dør av stråleskader.

– Hvert eneste sekund, hver eneste dag utgjør atomvåpnene en fare for alle vi er glade i og alt det vi har kjært. Vi kan ikke tolerere denne galskapen lenger.

Hun ba alle land i verden om å slutte seg til FN-traktaten for forbudet mot atomvåpen.

– Til lederne i land som har atomvåpen – og deres medsammensvorne under den såkalte «atomparaplyen», vil jeg si dette: Lytt til våre vitnesbyrd. Ta hensyn til vår advarsel. Og vær klar over at deres handlinger har konsekvenser. Dere inngår alle i et voldssystem som setter menneskeheten i fare. La oss alle være på vakt mot ondskapens banalitet.

Gledens dag

Den nye traktaten om forbud mot atomvåpen ble stemt frem av 122 land i FN i sommer, og traktaten er nå åpnet for undertegning. Den dagen ble 85-åringen overveldet av en enorm glede.

– Jeg som hadde opplevd menneskeheten på sitt verste, fikk denne dagen oppleve menneskeheten på sitt beste.

Hver gang hun tenker på det som skjedde den gangen, minnes hun sin fire år gamle nevø Eiji.

– Den lille kroppen hans var blitt til en ugjenkjennelig klump av smeltet kjøtt. Med svak stemme tryglet han om vann helt til døden kom og befridde han fra sine lidelser.

For Thurlow er nevøen blitt symbolet på alle uskyldige barn i verden som i dag trues av atomvåpen.

