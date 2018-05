Konvoi av asylsøkere på grensen får piggene ut på begge sider av USAs politiske skillelinje

Søndag kom den såkalte karavanen med noen hundre asylsøkere til grensestasjonen San Ysidro i California. For de fleste av dem ble det hele et antiklimaks. Grensestasjonen var allerede full og kunne ikke håndtere flere utlendinger uten papirer. Dermed må mange av dem vente ved grensen i kø. De ca. 50 som søndag faktisk henvendte seg til grensestasjonen, fikk ikke søkt asyl.

«Politisk teater»

Siden president Donald Trump tvitret om konvoien 1. april, har det vært stor oppmerksomhet om den. Det venstreorienterte tidsskriftet Mother Jones har beskrevet det hele som et «politisk teater». Det én måned lange opptoget gjennom Mexico var organisert av aktivister i organisasjonen Pueblo Sin Fronteras.

Giftet seg på grensen

På begge sider av de politiske skillelinjene er ferden blitt tatt til inntekt for at de har rett. Aktivister for innvandreres rettigheter har brukt saken for å påvise at Trump-administrasjonen strammer inn urimelig hardt og rammer mennesker som burde fått opphold i USA. Trump-tilhengere mener saken demonstrerer at presidenten har rett i sin beskrivelse av USA som en dumsnill mottager av innvandrere som vil snylte på landets skattebetalere eller begå forbrytelser.

Det konservative nettstedet Breitbart la i sin dekning vekt på at fire asylsøkerpar inngikk ekteskap ved grensen for å unngå å bli splittet i USA.

Trump med murtrussel

Selv har Trump benyttet anledningen til å gjenta sin fanesak om å bygge en mur mot Mexico. Mens amerikanske demonstranter lørdag holdt protestaksjon i en park nær grensen, holdt Trump tale i Michigan. Der truet han med å stenge den føderale staten til høsten hvis kongressen ikke spytter i mer penger til murbygging. Ifølge et internt notat fra Sikkerhetsdepartementet vil en mur koste drøyt 20 milliarder dollar og ta 3,5 år å bygge.

Takket ja med forbehold

Konvoien gjennom Mexico har i løpet av den siste måneden utløst en liten trette mellom den føderale staten og California. Den demokratiske guvernør Jerry Brown takket ja til et tilbud om penger fra forsvarsminister Jim Mattis og sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen. Bevilgningen skulle dekke 400 ekstra soldater til nasjonalgardens styrke mot grenseoverskridende kriminalitet.

– Men la meg være krystallklar. Dette vil ikke være et oppdrag for å bygge en ny mur. Dette vil ikke være et oppdrag for å pågripe kvinner og barn eller anholde folk som flykter fra vold og søker et bedre liv. Californias nasjonalgarde skal ikke håndheve føderale innvandringslover, skrev guvernøren til statsrådene.

Begynte med 1200 i konvoien

For en måned siden langt sør i Mexico besto opptoget av over 1200 personer, ifølge nettstedet Buzzfeed, som har fulgt reisen. Et flertall av dem var fra Honduras, hvor de flykter fra gjengrelatert vold. Da den kom frem til Tijuana på grensen til USA, var det drøyt 300 igjen. Mange har forlatt konvoien underveis. Enkelte av dem fikk oppholdsbevis i Mexico, og andre bestemte seg uansett for å prøve lykken der.

– Truet på livet

Nyhetsbyrået AP har snakket med noen av asylsøkerne. Wendi Yaneri Ganda (36) har reist alene fra Honduras med en syk toårig sønn. Hun sier hun hjemme er blitt arrestert og truet på livet etter protester mot en kraftutbygging.

– Jeg vil bare til et sted der jeg kan arbeide og oppfostre sønnen min, sier hun.

En annen kvinne, Elin Orrellana (23), er gravid og sier hun rømmer fra den voldelige gjengen MS-13 i El Salvador.

Advarte en uke før ankomst

Trumps sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen advarte allerede for en uke siden asylsøkere mot å ta seg inn i USA ulovlig. Hun advarte også mot å lyve i søknader eller å hjelpe noen med å lyve i søknader. De som gjør dette, vil få et oppgjør med justismyndighetene. Hun ga også en klar melding som nok var rettet både mot konvoi-deltagerne og nabolandet i sør:

– Individer i «karavanen» som søker asyl eller lignende, bør søke beskyttelse i det første trygge land de kommer til, Mexico inkludert, sa hun i en uttalelse.