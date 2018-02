Revolusjonsgaten i Teheran ble nok en gang farget svart da iranere søndag formiddag feiret 39-årsdagen for den islamske revolusjonen i 1979.

Anledningen ble benyttet til å ønske død og fordervelse for regimets fiender, USA og Israel.

– Død over Amerika, død over Israel, lød slagordene gjennom høyttaleranleggene.

Ved Den islamske revolusjonens plass, der titusener marsjerte forbi, ble det amerikanske, det israelske og det britiske flagget brent.

USAs president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu ble beskyldt for å være barnemordere og bedt om å «dra til helvete».

Alvorligste episode siden 2011

Markeringen kom dagen etter at Iran og Israel hadde hatt sitt mest alvorlige sammenstøt i Syria.

Et israelsk kampfly ble lørdag skutt ned av syrisk luftvern og styrtet i Nord-Israel. Det israelske kampflyet hadde angrepet mål i Syria som svar på at en drone var sendt over grensen fra Syria og inn i Israel.

Ifølge det israelske forsvaret var dronen iransk, og en militærtalsmann sier den iranske lastebilen som dronen ble sendt opp fra, ble ødelagt.

Det syriske nærværet har bekymret Israel i lang tid.

– Israel ønsker fred, men vi vil med besluttsomhet fortsette å forsvare oss mot alle angrep mot oss og mot alle forsøk fra Iran på å etablere militært nærvær i Syria eller andre steder, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu lørdag.

Offisielle iranske talsmenn har benektet at dronen som ble skutt ned var iransk. De hevder også at Iran bare er i Syria for å ha en rådgivende rolle. De mange som har dødd i kamper for Iran-støttede militser, tyder imidlertid på noe annet.

– Alle vet at det er vi som styrer krigen

Den israelske statsministerens uttalelser ble på ingen måte tatt alvorlig av de iranerne som søndag feiret den islamske revolusjonen i Teheran.

– Det iranske folket og regjeringen anerkjenner ikke engang Israels eksistens. Vår leder sa for tre år siden at den israelske staten ikke kom til å finnes om 25 år, sier Bahram (40), en kommandant i Basij, en sikkerhetstjeneste som er en del av den mektige Revolusjonsgarden (ICRG).

Revolusjonsgarden har vært sentral i forbindelse med Irans militære engasjement i Syriakrigen. Tusener av krigere er blitt rekruttert fra Iran, Irak og Libanon for å forsvare Bashar al-Assads regime.

– Vi har ikke sagt det offisielt, men alle vet at det er vi som styrer krigen i Syria, sier Bahram mens slagordene om «død over Israel» blir ropt ut i bakgrunnen.

Israels påstander om at de vil nekte Syria et militært ståsted i Syria, bekymrer ham ikke.

– Vi har vært der i mange år uten at Israel har klart å gjøre noe med det. Alt de har gjort er å drepe palestinske barn og kvinner, sier han.

Forpliktet til å stille opp på revolusjonsfeiringen

Stort sett alle kvinnene som var med i støttemarsjen for den islamske revolusjonen, gikk kledd i hijab og chador, det lange svarte kledet som dekker hele kroppen. Én av dem, Azam Azizi, og hennes ektemann Mohammed, sier de har møtt opp fordi det er deres plikt.

– Hvorfor det?

– Fordi lederen har bedt oss om det.

– Bekymrer det dere at den israelske statsministeren sier de vil slå til mot Irans tilstedeværelse i Syria?

– Den israelske statsministeren bare snakker og snakker, men han gjør ikke noe med det, svarer de to.

– Hvem er det som er aggressoren i Syria?

– Det er Israel og alle de arabiske landene som er kolonier for USA og Israel som er aggressorene, sier de.

Presidenten presses av både de konservative og de liberale

– Er det bare de mest konservative iranerne som møter opp til en markering som denne? spør vi.

– Nei, sier de. Den iranske nasjonen er forent, og vi stemte på Rouhani.

Hassan Rouhani slo den mer konservative kandidaten Ebrahim Raisi og ble gjenvalgt som president i mai i fjor.

Han har måttet slite med protester mot dårlig økonomi og tvungen bruk av hijab. Protestene er blitt stemplet som resultat av utenlandsk innblanding av landets mer konservative grupperinger.