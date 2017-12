Pence utsetter Midtøsten-besøk

Turen til Egypt og Israel, som skulle begynt samme dag som Senatet skal stemme over den kontroversielle skattereformen, er nå utsatt til midten av januar, slik at Pence kan forbli i Washington dersom det er nødvendig for ham å stemme for at Republikanerne kan få flertall for forslaget.

– Skatteavstemningen er fortsatt i et godt spor, men vi ønsker overhodet ikke å ta noen sjanser, sa en tjenestemann i Det hvite hus.

Som visepresident er Pence også formann i Senatet. Den rollen er normalt en formalitet, men ved stemmelikhet kan han avgi den avgjørende stemmen.

Kunngjøringen om at turen er utsatt kom dagen etter at det ble kjent at senator John McCain ikke vil være til stede under avstemningen grunnet sykdom. Dermed skal det svært lite til for at Republikanerne ikke får igjennom sitt forslag til ny skattelov.

– Vi har noen senatorer som åpenbart ikke vil være til stede for avstemning, og visepresidenten føler at det er viktig for ham å være her for det største skattekuttet i historien, sa tjenestemannen.

Det er ventet at Senatet stemmer over forslaget tirsdag eller tidlig onsdag.

Tjenestemenn benekter at Pence' beslutning er motivert av bølgen av voldelige protester i kjølvannet av Trumps kontroversielle kunngjøring om at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad.