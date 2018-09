Siden Brexit og Donald Trumps presidentkandidatur har det vært diskutert i hvilken grad falske kontoer på sosiale medier brukes til å påvirke politiske beslutninger og spre villedende informasjon.

De falske kontoene, såkalte «Twitter bots», kontrolleres av programvareroboter og er i stand til å sende ut meldinger, like, «retweete» og følge andre Twitter-kontoer.

Når det snakkes om «politiske bots», menes falske kontoer som sprer politisk propaganda til fordel for en politisk fløy.

– Øker kraftig foran valget

Nå har svenske forskere funnet at antall politiske bots har økt kraftig foran riksdagsvalget i Sverige.

Det statlige forskningsinstituttet FOI, Totalförsvarets forskningsinstitutt, har analysert Twitter-meldinger om det svenske valget i perioden mars til august. Undersøkelsen viser at:

Antallet politiske bots som diskuterer svensk politikk og det svenske valget har økt markant de siste ukene.

Disse lenker hypiggere til innvandringskritiske nettsteder som Samhällsnytt og Fria tider enn det genuine Twitter-brukere gjør.

Det er 40 prosent mer sannsynlig at politiske bots uttrykker støtte til innvandringskritiske Sverigedemokraterna sammenlignet med de genuine kontoene.

Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN

2600 falske kontoer

Det svenske forskningsinstituttet har undersøkt nesten 600.000 Twitter-meldinger fra 45.000 ulike kontoer med emneknagger som kan kobles til svensk politikk og det svenske valget, for eksempel #svpol og #val2018.

Den største gruppen som tvitrer om det svenske valget består av genuine, menneskestyrte kontoer (38.700 kontoer). Men de svenske forskerne fant også 2600 automatiserte kontoer, eller politiske bots. De har sendt ut over 60.000 tweets om det svenske valget. Det representerer 11 prosent av det totale antallet.

Politiske bots har som hensikt å påvirke den allmenne opinionen og kan brukes til å spre desinformasjon eller falske nyheter. Dersom innholdet får stor spredning, kan det få folk til å tro at innholdet er sant.

En analyse av budskapet i Twitter-meldingene viser at de falske kontoene i større grad sprer meldinger med kritikk mot islam, innvandring, pressen og enkelte partier:

Forskningsinstituttets undersøkelse viser også at både de genuine og falske kontoene uttrykker mest støtte til innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD). Men i prosent uttrykker de falske kontoene nesten dobbelt så mye støtte til SD. Sveriges største parti, Sosialdemokratene, får mest kritikk av begge kontotyper.

Forskerne har ikke undersøkt hvem som står bak de falske kontoene og sier det er et spørsmål som er vanskelig å besvare.

– Det er imidlertid åpenbart at bruken at automatiserte kontoer for å spre ulike typer budskap har økt jo nærmere vi kommer det svenske valget, skriver forskerne.

Peker mot Russland

Svenske myndigheter har lenge uttrykt bekymring for utenlandsk innblanding i valgkampen. Mistanken er særlig kastet mot Russland, etter deres forsøk på å påvirke velgere i Frankrike, Nederland og USA med falske Twitter-kontoer, skriver Financial Times.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, sa i januar at eventuelle russiske forsøk på å blande seg inn i valget vil være «helt uakseptabelt».

Den svenske avisen Dagens Nyheter avslørte fredag at Twitter-kontoer som nå er stengt, har publisert 2000 tweets om Sverige. Kontoene ble kontrollert av den russiske trollfabrikken Internet research ageny, som er utpekt som ansvarlig for spredning av falske nyheter i forbindelse med det amerikanske presidentvalget i 2016.

Majoriteten av meldingene om Sverige handler om kriminalitet, innvandring og muslimer, skriver avisen. Kontoene ble stengt av Twitter i 2017.

Flere forsøk på å påvirke valget

Også det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har sett en økning i antallet aktiviteter som har til hensikt å påvirke det kommende valget.

– Vi ser økt aktivitet sammenlignet med tidligere valg i 2014 og også sammenlignet med hvordan det har vært tidligere i år, sier Linda Escar, fungerende sikkerhetssjef i Säpo, til Sveriges Radio.

– Det kan eksempelvis dreie seg om den digitale arenaen, elektroniske angrep, belastningsangrep, eller automatiserte kontoer.

I en pressemelding presiserer Säpo at de ikke ser noen omfattende påvirkningsoperasjon som en fremmed makt kan stå bak, men at det finnes eksempler på fremmede makters ønske om å polarisere og skape splittelse gjennom å stille Sverige i et dårlig lys.

Sverige går til valg søndag 9. september.