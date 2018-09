832 mennesker er hittil bekreftet omkommet. 821 av dem befant seg i Palu, og 11 i Donggala.

Minst 500 personer er alvorlig skadet.

Myndighetene sliter fortsatt med å få kontakt med flere områder langs kysten, og frykter fortsatt at dødstallene kan stige.

I de rammede regionene bor det tilsammen 1,4 millioner mennesker. Spesielt skaper regionen Donggala, som ligger nær skjelvets episenter og er hjem til 300.000 mennesker, bekymring.

Søndag kom bildene som viser de enorme ødeleggelsene i Palu.

Søndag fikk redningsarbeiderne forsterkninger i søket etter overlevende, da militæret ankom Palu med søkshunder. Samtidig publiserte myndigheter bilder og video av at bakken flere steder gikk i oppløsning og ble «flytende» – en prosess kalt jordlikvifaksjon, som kan oppstå etter jordskjelv.

En redningsarbeider søker her etter mennesker i restene av Roa-Roa hotellet i Palu, der mange fortsatt er savnet.

En 15 år gammel jente var blant de heldige som ble reddet ut av ruinene søndag.

Inne i et stort kjøpesenter som kollapset i skjelvet, høres fortsatt lyden av telefoner som ringer. Redningsledere frykter at dusinvis kan ligge fastklemt i ruinene.

Mens letearbeidet pågår, begynner det å bli akutt mangel på forsyninger i Palu. Desperate innbyggere plyndrer kjøpesenter og bensinstasjoner for mat og drivstoff.

Flere etterskjelv ble registrert i regionen, 48 timer etter det første skjelvet. Natt til søndag sov ute på gaten i frykt for nye skjelv. På bildet under synes moskeen i Palu, som har fått store skader i skjelvene.

Indonesias president Joko Widodo besøkte søndag noen av de rammede nabolagene i Palu. – Det er mange problemer som nå må løses på kort tid, inkludert kommunikasjonen. Men ruinene vil bli bygget opp igjen, sa presidenten ifølge Reuters.

Døde bæres vekk fra stranden i Palu. Myndighetene har sagt at det vil bli holdt en massebegravelse for de omkomne.

Et skip ble skyllet opp på land med tsunamibølgen. Ifølge talsperson Sutopo Purwo Nugroho ved det nasjonale krisehåndteringsbyrået var bølgen opptil seks meter høy. Den traff Palu med en hastighet på rundt 800 kilometer i timen.

Store deler av transport- og kommunikasjonsnettverket på øya er blitt ødelagt, som denne broen. Dette gjør det vanskelig å få kontakt med andre deler av øya.

En skadet mann blir evakuert med et militærfly fra Mutiara Sis Al Jufri flyplassen i Palu. Fredag mistet en 21-år gammel flyveleder livet her, da han ble igjen i tårnet for å sikre at en flyvning med hundrevis av passasjer kom seg trygt av gårde i det skjelvet inntraff.

En kvinne gråter mens hun venter på å bli fraktet vekk av militæret på flyplassen i Palu.