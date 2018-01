Trump etter møtet med Solberg: Vil ha færre immigranter fra «drittland» og flere fra Norge

Washington Post siterer to kilder som er orientert om det som ble sagt på møtet i Det hvite hus. Det var dagen etter statsminister Erna Solbergs besøk hos presidenten som han møtte senatorer som arbeider for en immigrasjonsavtale mellom de to partiene i Kongressen.

Senatorene ønsker å gjeninnføre beskyttelse av innvandrere fra flere afrikanske land, Haiti og El Salvador. Ifølge kildene ble Trump ble frustrert da de argumenterte for dette.

«Alle disse drittlandene»

Ifølge Christina Wilkie i NBC News falt ordene fra Trump slik da den demokratiske senatoren Richard J. Durbin forklarte hvilke følger den foreslåtte immigrasjonsavtalen vil få for mennesker fra Haiti:

«Haiti? Hvorfor ønsker vi folk fra Haiti her?»

Så kom Durbin til de afrikanske landene:

«Hvorfor vil vi ha disse menneskene fra alle disse drittlandene her? Vi skulle hatt flere folk fra steder som Norge».

Uttalelsen er blitt gjengitt i flere store medier i USA. På sosiale medier var det enkelte som stilte spørsmålet om hvorfor i all verden nordmenn, med et gratis helsevesen, skulle ønske å flytte til USA:

Senator Durbin som kom til Det hvite hus sammen med den republikanske senatoren Lindsey O. Graham for å diskutere immigrasjonsavtalen med presidenten.

Motstandere av avtalen

De to trodde de skulle møte presidenten alene, men da de kom til det ovale kontor, var republikanske motstandere av avtalen allerede der.

Washington Post skriver at Trump hørtes positiv ut i telefonsamtaler om avtalen tidligere, men at han hadde forandret mening før møtet.

Talsmann Raj Shah i Det hvite hus vil hverken bekrefte eller avkrefte at presidenten brukte ordet «drittland» da han ble bedt om en kommentar.

Trump har siden innsettelsen som president for snart ett år siden kjempet for en strengere immigrasjonspolitikk og byggingen av en grensemur mot Mexico. Tidligere i uken fjernet administrasjonen hans en ordning som har gjort det mulig for nesten 200.000 personer fra El Salvador å oppholde seg i USA.

Høsten 2017 fjernet administrasjonen ordningen som ga 60.000 mennesker fra Haiti oppholdstillatelse i USA etter at hjemlandet deres ble rammet av det katastrofale jordskjelvet i 2010. Det samme skjedde med ordningen for mennesker fra Nicaragua og Sudan.

Da Trump startet arbeidet med å fjerne denne typen oppholdstillatelse, levde flere enn 300.000 utlendinger i USA fordi deres hjemland var rammet av ulike typer ekstraordinære forhold som ga dem behov for beskyttelse, skriver Washington Post.