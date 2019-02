Den omkomne var den 26 år gamle føreren av det ene toget. Tre av ofrene er alvorlig skadd.

Over 100 passasjerer slapp uskadd fra kollisjonen.

De to togene kolliderte ved 18.30-tiden fredag mellom Sant Vicenç de Castellet og Manresa, nordvest for Barcelona, skriver El Mundo.

Åtte utrykningskjøretøy ble sendt til ulykkesstedet.

Årsaken til ulykken er så langt ikke bekreftet, men ifølge et øyenvitne som satt i det ene toget, skal det andre ha kommet imot og «begynt å bremse». En talsmann for regionregjeringen sa tidlig at signalproblemer kan ha vært årsaken.

– Vinduene knuste, og jeg kom meg raskt ut, sier kvinnen.

Statsminister Pedro Sánchez skriver på Twitter at han sender sin medfølelse og støtte til de involverte og pårørende.