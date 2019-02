«USA ber om at Storbritannia, Frankrike, Tyskland og andre europeiske allierte tar tilbake over 800 IS-krigere vi har tatt til fange i Syria og stiller dem for retten. Kalifatet er i ferd med å falle. Alternativer er ikke bra, siden vi vil bli nødt til å sette dem fri», tvitret USAs president Donald Trump den 17. februar i år.

Men da The Guardian fant amerikanskfødte Hoda Muthana i en flyktningleir i Syria, gjorde Trump og administrasjonen hans det klart at det tidligere IS-medlemmet ikke ville bli hentet tilbake til USA.

– Jeg har beordret utenriksminister Mike Pompeo til ikke å slippe Hoda Muthana inn i landet, tvitret Trump den 20. februar.

Pompeo sa samme dag at «hun er ikke en amerikansk statsborger og vil ikke få komme inn i USA».

Fakta: Fremmedkrigere holdes fanget i Syria Cirka 800 utenlandske menn holdes fengslet i det nordøstlige Syria, mistenkt for å ha kriget for IS. Minst 700 kvinner som har vært knyttet til IS og 1500 barn, holdes dessuten i flyktningleirer i Syria, ifølge Abdulkarim Omar, leder for utenrikssaker i myndighetene som kontrollerer denne delen av Syria. Det tallet kan ha steget ytterligere den siste måneden.

Hevder farens diplomatstatus fratar henne statsborgerskapet

Hoda Muthana var student ved et universitet i Alabama i USA da hun i 2014 dro til Syria. Hun har vært gift med tre menn i IS-området. To av dem ble drept. Med den ene av dem fikk hun en sønn som nå er 18 måneder gammel. I Syria gjorde hun seg blant annet bemerket med en oppfordring til folk i USA om å «leie lastebiler og kjøre over alle sammen».

Hun er den eneste amerikaneren blant 1500 kvinner og barn med tilknytning til IS i Hol-leiren i Syria, skriver The Guardian.

Det er ingen tvil om at hun er født i USA, på et sykehus i New Jersey den 28. oktober 1994. Den amerikanske grunnloven ville da normalt ha gitt henne rett til amerikansk statsborgerskap.

Men Trump-administrasjonen hevder at siden faren hennes har vært diplomat for Jemen, så får hun ikke automatisk denne rettigheten.

Krangler om når faren sluttet som diplomat

Hoda Muthanas far har svart med å gå til søksmål mot amerikanske myndigheter. Han hevder han sluttet å jobbe som diplomat måneden før datterens fødsel og at hun derfor er amerikansk statsborger.

Han hevder et brev fra USAs FN-delegasjon, datert den 1. september 1994, beviser dette. Det var dette dokumentet han fremla da datteren fikk sitt første amerikanske pass i 2005.

Amerikanske myndigheter fratok Muthana hennes amerikanske pass for tre år siden. De hevder at det var først i februar 1995, altså etter Hoda Muthanas fødsel, at farens arbeid som diplomat formelt opphørte.

USA har tidligere latt amerikanske Samantha Sally Elhassani få returnere til USA etter å ha bodd flere år i IS-området. Hun er nå tiltalt for å ha hjulpet IS.

Britene vil frata IS-tenåring statsborgerskapet

Europeiske land har vist liten vilje til å hente hjem overlevende IS-medlemmer fra Syria og Irak. Et eksempel er Shamima Begum (19), som bare var 15 år gammel da hun og to venninner reiste fra London for å slutte seg til IS i Syria.

Da hun denne måneden ble funnet i en flyktningleir i Syria av The Times of London, ga hun uttrykk for at hun ikke angret på at hun hadde reist til Syria. Hun ba likevel om hjelp til å returnere til Storbritannia.

Britiske myndigheter svarte med å ta fra Begum statsborgerskapet. Familien hennes er opprinnelig fra Bangladesh, men også dette landets myndigheter har gjort det klart at de ikke vil ha henne til landet.

Tusener holdes i leirer og fengsler

Norske Aisha Shezadi (27) befant seg i en flyktningleir i Syria da hun i et intervju med Aftenposten i fjor ba om å få komme tilbake til Norge.

Statsminister Erna Solberg har sagt til NRK at norske statsborgere og barna deres har rett til å komme til Norge, men at de som har sluttet seg til IS risikerer å bli straffeforfulgt.