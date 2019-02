Tre tapere og to vinnere etter atomkollapsen i Hanoi

USAs president var merkbart preget av situasjonen da han møtte pressen i Vietnams hovedstad Hanoi torsdag morgen.

– Noen ganger må man bare forlate forhandlingsbordet, sa han.

Det var ikke meningen at Trump skulle holde pressekonferanse akkurat da. Ifølge det offisielle programmet skulle han ha sittet ved siden av Kim Jong-un, Nord-Koreas diktator, for å signere en avtale.

Men en avtale – selv ikke en symbolsk tekst, slik de to signerte i Singapore i juni i fjor – ble det aldri noe av.

Nordkoreanerne ønsket at USA skulle fjerne alle sanksjoner mot landet før de selv sa seg villige til å snakke om nedrustning, ifølge Trump. Dermed avsluttet han forhandlingene, fortalte han pressen.

«Det er vanskelig å overvurdere hvor stor fiasko dette er. Etter åtte måneder med samtaler legger du ikke opp til et toppmøte med dine fremste delegater for så å la det hele bli forvandlet til støv. Flere erfarne diplomater har advart mot dette», skriver BBCs redaktør for Nord-Amerika, Jon Sopel, på Twitter.

It’s hard to overstate what a serious failure this is. After 8 months of talks you don’t organise a summit, bring the principals in to put their signature on draft deal - only for it all to turn to dust. A lot of seasoned diplomats had warned of the risks #HanoiSummit — Jon Sopel (@BBCJonSopel) February 28, 2019

Forhandlingssammenbruddet er dårlig nytt for mange. Men to personer kan likevel ha noe å glede seg over:

Taper: Kim Jong-un

I liket med sin far og farfar har Kim Jong-un lenge ønsket å bli tatt på alvor og møtt med respekt av Vesten. Derfor var fjorårets toppmøte i Singapore, der Kim ble tatt imot som en rockestjerne, så viktig.

At han kunne komme hjem igjen til Pyongyang uten å ha gitt opp noe av betydning til amerikanerne, ble en bonus.

Denne gangen var forventningene synlig høye. Kims reise til Vietnam – en tur som tok to og et halvt døgn fordi han valgte å reise med sitt spesialbygde tog – ble grundig dekket av propagandamediene i Nord-Korea.

Torsdag morgen, like før samtalene kollapset, fortalte Kim – i det som trolig var første gang han svarte på spørsmål fra utenlandske journalister – at han var forsiktig optimist og at han ikke ville reist til Hanoi dersom han ikke var interessert i å nedruste.

I asked Kim Jong Un if he felt confident he could get a deal with @realDonaldTrump. He replied: “It’s too early to say. I would not say I’m pessimistic.” — David Nakamura (@DavidNakamura) February 28, 2019

Per pool, “Jeff Mason of Reuters asked Kim if he was ready to denuclearize. Kim in Korean said ‘If I was not, I wouldn’t be here.’ Kim smiled. Potus chimed in: ‘That might be the best answer you’ve ever heard.’” — Eliana Johnson (@elianayjohnson) February 28, 2019

– Det er tydelig at nordkoreanerne forventet en avtale. Derfor blir det veldig interessant å se hvordan de reagerer på denne skuffelsen, sier PRIO-forsker Stein Tønnesson til Aftenposten.

Taper: Donald Trump

Det har ikke vært en god uke for den amerikanske presidenten. Onsdag ble han omtalt som en «rasist» og en «svindler» av sin tidligere personlige advokat, Michael Cohen, i en høring i Kongressen.

Les mer om den dramatiske høringen: Cohen advarer republikanerne mot å gjøre det samme som han gjorde: Å forsvare Trump i en årrekke.

Og torsdag, etter at Trump hadde reist over 13.000 kilometer hjemmefra for å møte Kim Jong-un, måtte han utsette å få oppfylt drømmen om en nedrustningsavtale med Nord-Korea. Hanoi-toppmøtet førte heller ikke til en formell avslutning av Koreakrigen, noe flere eksperter hadde spådd som et mulig utfall av samtalene.

Trump trengte en seier. I likhet med flere amerikanske presidenter før ham, fikk han den ikke i Vietnam.

– Trump er den som har aller størst grunn til å være skuffet, sier Vladimir Tikhonov, professor i koreastudier ved Universitetet i Oslo.

Han utdyper:

– Kim kan tenke i et veldig langsiktig perspektiv. Trump har mye dårligere tid. Det gir ham en svak forhandlingsposisjon. Kim opplever at han allerede har kommet med innrømmelser ved å stanse prøvesprengningene og rakettoppskytningene, og nå krevde han å få fjernet noen sanksjoner i retur. Trump fryktet nok at han ikke kunne gi ham det fordi han ville bli enda kraftigere kritisert på hjemmebane, sier Tikhonov.

Taper: Moon Jae-in

Den sørkoreanske presidenten har hatt en forsoningsprosess med Nord-Korea som sitt største politiske prosjekt helt siden han ble valgt i 2017. Han har vært en sterk tilhenger av samtalene mellom Kim og Trump, samtidig som han har hatt en egen dialog gående med den nordkoreanske diktatoren. Torsdag sa han at han var skuffet etter det som skjedde i Hanoi.

– Moon ser at det ligger store økonomiske muligheter for Sør-Korea dersom de får åpnet opp i nord. Den prosessen kan få et tilbakeslag etter at samtalene brøt sammen mellom Trump og Kim, sier Tikhonov.

Skuffelsen var tydelig på børsen i Seoul da møtet i Hanoi ble avlyst. Hovedindeksen falt med nesten 2 prosent – mer enn i noen andre store land i Asia torsdag.

Vinner: Shinzo Abe

Mens Kim Jong-un har stilt smilende opp på bilder sammen med både Donald Trump og Moon Jae-in, er det én mann som ennå ikke har fått til et møte med den nordkoreanske diktatoren: Japans statsminister Shinzo Abe.

– Japan ønsker å være en del av prosessen. De har lyst til å selge teknologi og varer til Nord-Korea, og Abe ser helst at prosessen går saktere enn den har gjort det siste året. Derfor er det til hans fordel at det kom et tilbakeslag i Hanoi, sier Tikhonov.

Vinner: Mike Pompeo

Da Trump holdt sin pressekonferanse torsdag morgen, refererte han flere ganger til sin utenriksminister. Mike Pompeo har hatt hovedansvaret for forhandlingene med nordkoreanerne, og Trump sier at det var han som anbefalte at USA trakk seg fra samtalene i Hanoi.

Dette gir ham et anseelsesløft, mener Stein Tønnesson ved PRIO.

– Trump har jo et stort ønske om å vise seg selv frem som den store forhandleren. Når han nå velger å henvise til Pompeo i så stor grad som han gjorde på pressekonferansen, tyder det på at utenriksministeren har fått svært stor innflytelse hos presidenten. Dette er noe som vil bli lagt merke til i elitekretsene i Washington, sier Tønnesson.